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塑膠、機械、紡織 6月出口都回溫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布6月出口，傳產貨類隨著國際原油價格走高、回補庫存等因素，逐漸出現回溫訊號；資通與視聽產品則仍維持強勢擴增。

財政部統計處長蔡美娜表示，傳產貨類中，6月回歸正成長的貨類增加，且其增幅分別達到20至28個月高點。礦產品、化學品、塑橡膠及其製品，隨國際原油價格走高及部分客戶回補庫存，普遍呈現價量齊揚，6月年增率分別是23.8％、15.4％及9.2％。

另外，紡織品受到服飾消費市場回溫、加上奧運等國際運動賽事帶來商機，表現不錯，6月出口年增16.5%。

機械則受到我國重要外銷市場多從去年低點反彈，加上生產半導體設備買氣，受國際擴充製程或產能趨勢帶動，6月機械出口年增10.5％。

蔡美娜表示，6月出口主要貨類有九大貨品出現年增，僅兩貨品下降。

蔡美娜表示，受到AI商機推波助瀾，資通與視聽產品中，不管是伺服器或顯示卡需求仍居高不下，6月出口值來到107.8億美元、年增1.1倍，規模、增幅皆為歷年單月第三高。

電子零組件6月出口145.8億美元，表現不算亮眼，主因低基期而年增7.3％，中止連18黑。蔡美娜指出，將資通產品跟電子零組件合併，6月年增36.2％，貢獻6月總出口增幅近九成。

另外運輸工具是少數下跌貨品，不管是歐、美自行車市場買氣仍偏弱，不過大陸對高階車款需求上升，減幅收斂至3.5％。

原油價格 財政部 電子零組件

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