電業法修法 漲電價須立院同意…無共識

立法院昨（9）日召開黨團協商討論《電業法》修法，其中對於電價審議會明定專家學者與民間團體不得少於半數，各黨團皆有共識；然而對於電價調漲是否須經立院同意，最後仍無共識。

國民黨團提出電業法修法，希望將電價審議權轉到立法院，取代「電價審議委員會」；然而民進黨團認為，世界多數國家都有專業審查機制，電價應回歸專業。

經濟部長郭智輝也提出，電價審議若失去獨立性，將使審議結果具有高度不確定性，影響台電財務調度，不利台電永續經營及電網強韌建設工作。最終朝野對此並未達成共識。

台電董事長曾文生表示，電價公布時間上的穩定性有其必要，因為不只對台電財務有影響，任何公司在編制隔年度財報、財務預算時，都要有電價估算值。近年穩定電價做法，就是讓它有一定程度的可預測性，讓國內企業應該都能稍微掌握電價調整的斜率，讓社會有清楚訊號，可做後續安排。

昨日民進黨團、民眾黨團則提出修正條文，主要有兩大方向，一是增訂電價審議會委員組成專家學者與民間團體不得少於半數，確保電價審議決策具專業及公正性；二是要求電價審議方式應秉持公開透明原則，維護社會公益。

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