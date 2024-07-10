風電3-2選商 國產化承諾…決勝關鍵

經濟部昨（9）日召開離岸風電區塊開發3-2期選商開價會議，因投標六家皆為0元投標，最終排名由國產化分數決定。森崴集團和風睿（SRE）之所以技壓外商，就是國產化承諾得分高；沃旭意外被洗出3-2期，也是敗在國產化承諾。

森崴集團是後起之秀，首度參與區塊開發，就一舉拿下3-2期第一名，業界人士說，森崴投資海事工程，還打造新船，有自己的海工船隊；水下基礎則是跟世紀鋼（9958）合作，全力支持供應鏈國產化。

業界人士分析，森崴之所以敢大膽承諾國產化，除了RE100供應鏈要求外，隨著AI發展，很多科技業都要設AI數據中心，未來綠電是供不應求。森崴不僅將參與3-3期，更將放眼海外離岸風電市場。

最令業界跌破眼鏡是，丹麥大廠沃旭竟在國產化承諾敗給風睿（SRE），因而意外出局。業內人士說，這是沃旭策略失誤，沃旭要壓低CPPA售電價格，在投標文件承諾國產化項目不夠多；在投標後審查階段，還一度傳出沃旭爭取補件，充實國產化項目，但遭經濟部拒絕，最終錯失3-2期開發。

依照選商規則，3-2期產業關聯方案項目與數量改由開發商自選的自助餐模式，共有24項，及格分數雖為70分，但總分拉高至120分。

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