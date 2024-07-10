快訊

搶救東沙群島珊瑚！棘冠海星大爆發 嚴重超出生態負荷40倍

颱風季不遠了！氣象粉專：颱風7月中旬後有機會生成 走向包括台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李遠哲挺童子賢喊要新核能…呼籲民進黨延後非核家園

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
前中研院長李遠哲9日透露，他已接受賴總統邀請擔任氣候委員會顧問。記者邱德祥／攝影
前中研院長李遠哲9日透露，他已接受賴總統邀請擔任氣候委員會顧問。記者邱德祥／攝影

國家氣候變遷對策委員會挺核成員再+1，前中研院長李遠哲昨（9）日透露，他已接受賴總統邀請擔任氣候委員會顧問，他並肯定和碩（4938）董座童子賢核能看法，呼籲民進黨延後非核家園，「現在需要核能，還要有新核能。」

李遠哲昨日接受資深媒體人黃光芹專訪時透露，賴總統告訴他，希望他成為氣候委員會顧問，他欣然接受，期待透過自身專業、經驗，喚起政治人物對於氣候變遷的重視。

此前，賴總統已宣布，氣候委員會由他親自擔任召集人，並由童子賢、行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智擔任副召集人。

李遠哲談話重點
李遠哲談話重點

鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，但童子賢回應，綠電不是用來取代核能，仇核是弄錯方向，兩人對於核能政策觀點落差極大，在李遠哲加入擔任顧問後，如何牽動賴政府核能政策受到關注。

李遠哲表示，總統成立委員會，不見得能實質推動所有改變，但可讓老百姓了解，政府官員2050年淨零排放不能不做到，從這觀點看很值得。他強調，2030年碳排沒有減半，2050年不可能走到淨零。

氣候委員會將於7月底開會，李遠哲表示，他將出席表達意見，「我可以從顧問角度，告訴大家童子賢講得很有道理，是從企業界與科學角度說明，童子賢並非放大炮，而是真心話」。

李遠哲認為，台灣社會必須改變，變革必須出現，「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力。」他對賴總統也有期待，明白他「有壓力」，但是「希望他能為我們走出好的路。」

李遠哲強調他認同童子賢觀點，「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比。面對核能的研究，如何設立跟運用核電廠，這樣的大方向是對的」。

李遠哲還說，企業界認為為了減碳，增加碳稅對整體經濟不好，但這是關乎人類滅絕、氣候災害的議題。他說，「如果大家瞭解的話，就知道人類社會沒有多大選擇，減碳要到位，不然我們會跟恐龍一樣滅絕。」

李遠哲強調，「這不是危言聳聽」，他是以科學家觀點、負責任的態度，跟大家說明將來應該怎麼走。

李遠哲 核能 童子賢

延伸閱讀

反核電延役...巴奈籲立委「好好做人」 詹順貴批童子賢、李遠哲：不在正確道路

李遠哲談核能 童子賢講「真心話」 而賴清德「有壓力」

李遠哲將任氣候委員會顧問 認同能源轉型用核電

李遠哲曝獲賴清德邀請當氣候變遷顧問 支持童子賢擁核

相關新聞

李遠哲表態挺核能 「目前還是有需要」

「國家氣候變遷對策委員會」兩位副召集人童子賢與鄭麗君，日前針對「非核家園」政策隔空交火，引發外界關注。中研院前院長李遠哲...

反核團體：釐清老核電廠安全疑慮

立法院今排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，為核電延役解套，反核團體昨晚號召上千名民眾至立院前抗議，不少人手拿反...

財政部統計長：出口像夏天 但受熱不均

財政部昨天公布六月出口金額三九九億美元，連續八個月成長，年增百分之廿三點五為廿八個月來最大增幅，優於預期。其中拜ＡＩ商機...

連八紅…五利多加持 6月出口大成長

財政部昨（9）日公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅為28個月來最大，表現優於預期，主要受惠於AI商機...

丁學文專欄／強勢美元看不見盡頭 全球債務違約風險恐一觸即發

隨著川普再次當選美國總統的恐慌愈來愈有可能成真，從貿易失衡到地緣政治緊張，再從美元升值到通貨膨脹，全球面臨的挑戰愈來愈多。現在，只要美國聯準會不敢輕言降息，全球大部分國家的債務負擔就不可能減輕，全球面臨的債務違約風險升高…

塑膠、機械、紡織 6月出口都回溫

財政部昨（9）日公布6月出口，傳產貨類隨著國際原油價格走高、回補庫存等因素，逐漸出現回溫訊號；資通與視聽產品則仍維持強勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。