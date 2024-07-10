李遠哲挺童子賢喊要新核能…呼籲民進黨延後非核家園

國家氣候變遷對策委員會挺核成員再+1，前中研院長李遠哲昨（9）日透露，他已接受賴總統邀請擔任氣候委員會顧問，他並肯定和碩（4938）董座童子賢對核能看法，呼籲民進黨延後非核家園，「現在需要核能，還要有新核能。」

李遠哲昨日接受資深媒體人黃光芹專訪時透露，賴總統告訴他，希望他成為氣候委員會顧問，他欣然接受，期待透過自身專業、經驗，喚起政治人物對於氣候變遷的重視。

此前，賴總統已宣布，氣候委員會由他親自擔任召集人，並由童子賢、行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智擔任副召集人。

李遠哲談話重點

鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，但童子賢回應，綠電不是用來取代核能，仇核是弄錯方向，兩人對於核能政策觀點落差極大，在李遠哲加入擔任顧問後，如何牽動賴政府核能政策受到關注。

李遠哲表示，總統成立委員會，不見得能實質推動所有改變，但可讓老百姓了解，政府官員2050年淨零排放不能不做到，從這觀點看很值得。他強調，2030年碳排沒有減半，2050年不可能走到淨零。

氣候委員會將於7月底開會，李遠哲表示，他將出席表達意見，「我可以從顧問角度，告訴大家童子賢講得很有道理，是從企業界與科學角度說明，童子賢並非放大炮，而是真心話」。

李遠哲認為，台灣社會必須改變，變革必須出現，「賴總統不是不了解，但身邊有許多壓力。」他對賴總統也有期待，明白他「有壓力」，但是「希望他能為我們走出好的路。」

李遠哲強調他認同童子賢觀點，「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比。面對核能的研究，如何設立跟運用核電廠，這樣的大方向是對的」。

李遠哲還說，企業界認為為了減碳，增加碳稅對整體經濟不好，但這是關乎人類滅絕、氣候災害的議題。他說，「如果大家瞭解的話，就知道人類社會沒有多大選擇，減碳要到位，不然我們會跟恐龍一樣滅絕。」

李遠哲強調，「這不是危言聳聽」，他是以科學家觀點、負責任的態度，跟大家說明將來應該怎麼走。

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