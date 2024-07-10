風電3-2選商 本土業者崛起…森崴搶占第一、沃旭意外出局

離岸風電區塊開發3-2期選商結果出爐，經濟部昨（9）日公布排名，本土商色彩濃厚的森崴（6806）集團搶下第一，風睿（SRE）排第二；而沃旭能源因其風場與排名較前的風睿高度重疊，意外在3-2戰局中落馬。

經濟部能源署昨日公布3-2期投標廠商排序，依序為森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、沃旭大彰化東北、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二號、 科理歐（Corio）海鼎一及德能英華威集團的德帥風場。

能源署表示，因部分案場範圍重疊，經濟部將在套疊海域場域圖資後，最晚7月底公布，並正式函知各開發業者容量分配結果及併網年度、併網點等，各業者可展開履約保證金等作業，預計三個月後、約11月簽定行政契約。

依照選商規則，排序第一最多可獲得900MW（百萬瓦）加100MW彈性容量，第二名為700MW加100MW，第三名以後為500MW加100MW。

據了解，森崴預估申設量700MW，風睿申設量800MW；其餘開發商，外界推估約在300MW至1GW不等。

昨日選商排序公布，最令業界震驚的是，先前展現勢在必得、要拿下1GW（10億瓦）決心的沃旭，大彰化東北風場雖獲排序第三，但據了解，與排序第二的風睿海廣風場重疊高達九成。

依選商規則，風睿可優先獲配容量，最後可能剩200MW不到，對於沃旭而言，恐因規模太小、開發成本過高，最終選擇放棄。沃旭下一階段動向，也備受關注。

沃旭能源亞太區總裁古沛明昨日表示，沃旭攜手台灣供應商及企業購電客戶，遞交了技術和財務上都具備高度可行性的競標文件，沃旭未能在3-2期競標中獲選，感到遺憾。不過他並說台灣仍舊是沃旭能源重要市場之一，盼在未來數十年內持續在台灣開發、建置、擁有和維運離岸風場。

沃旭目前在台灣建置的是920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場，預計2025年底完工。對於是否參與後續3-3期競標，沃旭未有回應。

風睿昨日聲明，風睿旗下位於彰化外海、目標開發容量約800MW的海廣風電（Formosa 6），最終取得佳績。得標僅是取得風場開發的入場券，接下來尚有許多挑戰與困難亟待克服。

業界分析，扣除沃旭風場，其他風場容量相加估近2.8GW，可能未達原先設定的3GW政策目標。對於是否釋出剩餘容量供競標，官員表示，須待確認得標容量後再來檢討後續作法，但絕不會為特定業者量身訂作。

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