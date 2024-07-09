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太意外！離岸風電3-2期選商結果慘遭出局 沃旭回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部9日完成3-2期選商開價會議，並決定出排序。外商沃旭的大彰化東北獲排序第三，但與第二名的風睿（SRE）海廣風場高度重疊，因而意外出局。圖／聯合報系資料照片
經濟部9日完成3-2期選商開價會議，並決定出排序。外商沃旭的大彰化東北獲排序第三，但與第二名的風睿（SRE）海廣風場高度重疊，因而意外出局。圖／聯合報系資料照片

經濟部9日完成3-2期選商開價會議，並決定出排序。外商沃旭的大彰化東北獲排序第三，但與第二名的風睿（SRE）海廣風場高度重疊，因而意外出局。對此，沃旭能源回應表示，已遞交了技術和財務上都具備高度可行性的競標文件，未能在這次競標中獲選，感到遺憾。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen) 表示，沃旭能源團隊運用豐富的經驗，攜手台灣的供應商以及企業購電客戶，遞交了技術和財務上都具備高度可行性的競標文件，對於沃旭能源未能在本次競標中獲選，感到遺憾。

他表示，為了台灣的未來及下一代，沃旭必須確保離岸風電的成功。而離岸風場的成功需建立在可靠的長期商業可行性，確保風場能夠如期完工交付，並符合最高品質。

他表示，沃旭能源在台灣營運並建置近2 GW的大彰化離岸風場，對於協助台灣達成能源轉型目標、強化能源獨立、創造經濟價值和長期提供本地就業機會扮演至關重要的角色。

經濟部 離岸風電

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