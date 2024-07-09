AIA友邦人壽今年六度拿下亞洲最佳企業雇主獎

亞洲最大人壽保險集團旗下成員AIA 友邦人壽今年再次榮獲亞洲區指標性人力資源獎項《HR Asia》 頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」，這是該公司第六次獲得這一殊榮，另外今年AIA 友邦人壽更首度受頒「職場永續獎」肯定。

「HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」是業界公認的盛事，表彰在營造積極、包容的工作環境方面表現優異的企業。評選過程嚴謹，涵蓋員工參與度、人才發展、企業文化和社會責任等多個方面。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，能再度獲獎這是對友邦台灣優越的工作氛圍、積極的員工發展計畫、員工福祉、傑出的領導團隊、人資團隊和眾多同事的有力認可。同時，它也突顯了友邦台灣致力於打造多元、包容的工作場所，讓每個人都感受到重視和尊重，「職場永續獎」則是肯定 AIA 友邦人壽對於職場環境與培養企業永續文化的努力。

AIA 台灣實施了多項環保與永續議題的倡議，包括職場健康勞動力發展、攜手員工減少碳足跡、成立女性委員會積極關注女性成長與性別平等議題。另有導師計劃，各個不同群組學習團體和各階層培訓課程，營造了一個擁抱差異並鼓勵協作的環境。

侯文成也表示，堅信多元促進創新，多樣化的員工團隊帶來獨特的觀點和想法，最終造福於客戶、保戶、合夥業務通路與當地社區。AIA 友邦人壽將繼續致力於幫助人們過上更健康、更長久、更美好的生活。此外，公司在員工參與和永續倡議方面的持續成功，也再次證明了其在保險行業中的領導地位。

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