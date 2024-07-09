信保基金成立50週年 經部勉勵在地化服務普惠金融

中小企業信用保證基金成立滿50年，經濟部次長何晉滄表示，單年保證的中小企業戶數約為30萬戶，不過全台共有163萬家中小企業，希望未來透過在地化服務，達到普惠金融。信保基金除了現有的台北本部、高雄分部，未來也將成立中部分部。

中小企業信用保證基金今天舉辦50週年感恩會，何晉滄致詞表示，總統賴清德提出五大信賴產業，目標為發展太空、探索海洋、布局全球、行銷全世界，信保基金成立至今，不僅成為企業的靠山，也是企業最重要的資金調節工具。

對於信保基金下一階段的重要任務，何晉滄認為，應該提升服務的廣度，達到普惠金融的政策任務，目前全台有約163萬家中小企業，不過現在一年保證的中小企業戶數大約為30萬戶，離163萬家仍有很大的成長空間，未來要思考在地化服務，以及與銀行夥伴之間的合作，把融資普及到產業需要的角落。

信保基金董事長魏明谷表示，信保基金是中小企業的最佳靠山，面對經營環境、國際局勢、淨零排放和ESG等重要議題和挑戰，將會持續與中小企業並肩而行，協助企業轉型與永續發展，並與金融機構夥伴、工商團體夥伴密切合作，落實政府政策，引導產業綠色轉型、促進綠色融資。

魏明谷指出，信保基金不僅成立高雄分部，增加3到4倍的人力，未來也將成立中部分部，希望資源不要過度集中在台北，讓銀行、企業不用特地到台北接洽業務，也讓中南部人才可以在地就業，服務在地的產業和銀行。

信保基金表示，50年來幫助超過70萬家中小企業運用信用保證，取得新台幣26兆元以上的融資金額，一路協助中小企業創業、創新、茁壯與轉型。目前上巿、上櫃和興櫃的企業中有超過一半，1000多家都曾運用信保基金的資源，成為台灣經濟的護國群山之一。

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