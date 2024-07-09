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電業法審議機制修正 經濟部表態：支持民進黨、民眾黨版本

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

《電業法》第49條9日立法院黨團協商雖無共識，但會上民進黨團與民眾黨團均提出修正提案，除維持公開審議原則外，亦預期朝增進電價審議會專業與公正性而努力，經濟部表示，樂見電價審議機制向更專業透明方向邁進。

經濟部表示，國民黨團提案修正內容，係提出電價審議會決議須送立法院審議後實施，但多數國家都由行政部門或電力監管機關成立審議委員會，以建立電價專業審查制度，如依國民黨的修正提案，將使電價審議委員會失去獨立性，且使電價審議結果形成高度不確定性，不但影響台電財務調度，亦不利台電永續經營及電網強韌建設工作；同時因電價不確定，產業將難以估算財務成本，影響投資決策甚鉅

經濟部表示，這次民進黨團與民眾黨團修正條文主要為兩大方向，一是增訂電價審議會委員組成專家學者與民間團體不得少於半數，確保電價審議決策具專業及公正性；二是要求電價審議方式應秉持公開透明原則，並應考量對民生、物價、產業競爭力及能源使用效率等影響，以維護社會公益。

經濟部表示，支持民黨團及民眾黨團支持目前電價審議機制，並對審議方式及原則提出更精進的建議。實現合理電價是政府重要的施政目標，懇請國會及社會大眾，支持獨立且專業的電價審議機制。

國民黨 經濟部 電價

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