首屆高齡健康產業博覽會8月2日登場 聚焦長壽健康產業

台灣2025年65歲以上人口將達485萬人，占人口比例達到20.8%，正式進入超高齡社會。不過，台灣人平均卻有高達8年的不健康餘命，成為國家、社會與家庭重大負擔，維持健康快樂的「長壽新經濟」，將是下一波重要產業趨勢。首屆高齡健康產業博覽會8月2日將登場，聚焦長壽健康產業新趨勢。

展會推動委員會召集人生策會顧問沈榮津表示，台灣高齡人口比率成長速度位居全球第三，2025年台灣高齡經濟規模將達3.6兆元，全球更達1.7兆美元。但高齡需求和消費卻很少被產業關注。高齡健康產業博覽會響應健康台灣，特別強化高齡需求供給，並成為試驗場域。

國科會科技會報副執秘呂佩融指出，「高齡科技產業行動計畫」從鼓勵跨業合作、促使高齡科技產品、服務落地，高齡健康產業博覽會將是最好的場域。經濟部產發署署長楊志清說，產發署的目標是找出需求跟痛點，並整備高齡供需整合機制。

經濟部技術司司長邱求慧也表示，這次將聯合四大法人，展出33項技術，其中最特別是織物電路，可手機即時掌握長者的肌肉狀態，改善提升運動效能與避免運動傷害，目前已經授權聚陽等企業持續開發運動服飾。

國家衛生研究院院長司徒惠康介紹，高齡者是否健康快樂，會牽涉疾病、營養、認知、憂鬱、視力障礙、聽力障礙、行動功能等面向，這也是世界衛生組織提出延緩失能的關鍵。數發部數產署主秘黃雅萍也提到，希望提供高齡在生活、學習、社交等全方面數位服務資源希望透過數位科技服務幫助高齡者維持與社會的連結，並協助照顧者更快速找到相關支援服務，達到「Help the Helpers」的目標。

首屆高齡健康產業博覽會8月2日至4日登場，由生策會、生策中心主辦，經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院、數發部數產署為共同主辦，規劃健康照護、智慧服務、快樂生活三大主題，預計將有超過200家企業參加，使用735個展位。

其中，產發署串連全家、桂冠、華碩、慧誠智醫、立淵電動、勝締崴、和藍、宇康醫電、高登智慧等21家廠商，展出適合高齡居家、日照、健身等生活場域；數發部數位產業署聯合35家業者，展出包括食衣住行生活服務、智能精準訓練以及數位AI學習工具；經濟部技術司結合工研院、金屬中心、紡織所、食品所等四大法人，展出包括適合走入居家即拍即得傷口影像醫材，以及創新織物電路材質。國衛院則提出包括「可攜式雷射血液循環檢測系統」，高齡睡眠評估以及糖尿病風險預測模型等12大健康照護解決方案。

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