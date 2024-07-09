風電3-2期意外出局 沃旭能源：台灣仍是重要市場
離岸風電區塊開發3-2期選商排序結果今天底定，沃旭能源大彰化東北風場排名第3，意外出局。沃旭能源表示，台灣仍是重要市場之一，希望在未來數十年內持續在台灣開發、建置、擁有和運維離岸風場。
沃旭能源在3-1期最後關頭緊急喊卡、並未投標，3-2期重回戰場；然而，3-2期選商排序結果今天出爐，沃旭能源大彰化東北風場排名第3，因和第2名的風睿能源（SRE）海廣風場位置高度重疊，幾乎等同出局。
沃旭能源亞太區總裁古沛明 （Per MejnertKristensen） 表示，沃旭能源團隊運用豐富的經驗，攜手台灣的供應商以及企業購電客戶，遞交技術和財務上都具備高度可行性的競標文件，對於沃旭能源未能在第三階段區塊開發3-2期競標中獲選感到遺憾。
不過，古沛明強調，台灣仍舊是沃旭能源的重要市場之一，希望在未來數十年內持續在台灣開發、建置、擁有和運維離岸風場。
沃旭能源目前在台灣營運並建置近2 GW的大彰化離岸風場，古沛明說，為了台灣的未來及下一代，必須確保離岸風電的成功；而離岸風場的成功需建立在可靠的長期商業可行性，確保風場能夠如期完工交付，並符合最高品質。
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