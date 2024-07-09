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6月出口399億美元、增幅寫28個月最大 對美出口躍居第二

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部公布6月出口399億美元，連八紅，較上月增6.8%，年增23.5%，為28個月來最大增幅，優於預期。圖／本報系資料照片
財政部公布6月出口399億美元，連八紅，較上月增6.8%，年增23.5%，為28個月來最大增幅，優於預期。圖／本報系資料照片

財政部今公布6月出口399億美元，連八紅，較上月增6.8%，年增23.5%，為28個月來最大增幅，優於預期。財政部統計處長蔡美娜預估，按照以往出口變化型態，7月進入外銷旺季，會持平或略好，金額約落在399億-410億美元，年增3-6%，將延續第9個月正成長。

蔡美娜認為，長期來看出口熱度「有點夏天的感覺」，但「有受熱面不太一樣，有些熱有些不熱」，未來要持續觀察，可拉長季與季來看。但未來出口前景不錯。

值得注意的，台灣對美國出口增幅，占總出口增加額度一半，撐起半邊天。蔡美娜分析，因AI需求，加上美國近年積極引導先進晶片製造回流，帶動對台灣資通與視聽產品以及電子零組件需求。

美國在台灣外銷市場比重已上升到23.2%，是近24年來同期新高，也是95年以來，再次超越東協成為台灣第二大出口市場。而對中國大陸與香港的比重則是降到31.2%，創下近22年來同期新低。

蔡美娜指出，6月出口相當不錯，比預期好，是28個月來最大增速，回溫面向也廣一些，主因全球景氣平穩復甦，終端需求回溫，高效能運算與人工智慧商機持續擴散、供應鏈庫存改善中廠商接單也回升，加上行動裝置進入備貨周期與比較基期低。

另外，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握此波新興商機，且即將進入外貿旺季，有利出口動能，下半年可望續呈上升格局。

整體第2季出口1147.3億美元，較上年同季增9.9%；上半年出口2250.3億美元，為歷年同期次高，年增11.4%。

主要出口國家表現，6月對美國、東協出口強勁擴增，對陸港及歐洲止跌回升。對中國大陸與香港出口128.6億美元，年增7.3%，其中資通與視聽產品增 8.6 億美元，成長82.7%最大，但光學及精密儀器衰退50.4%。

對東協出口70.1億美元，年增約30.9%，同樣以資通與視聽產品增最多，達2.1 倍。對日本出口22.5億美元，年減2.3%，其中電子零組件減25.1%，但資通與視聽產品倍增。

對美國出口90.5億美元，年增74.2%，其中，資通與視聽產品成長1.5倍、電子零組件增1.2倍。對歐洲出口36.1億美元，年成長7.4%，資通與視聽產品增 60.1%，不過，基本金屬及其製品、運輸工具減、機械都衰退。

至於進口方面，6月進口352.2億美元，月增12.5%，年增33.9%，蔡美娜也說，表現也相當不錯，連四個月正成長，主因因傳統旺季廠商備貨意願提升、國際原物料行情走高等帶動。

美國

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