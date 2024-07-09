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前中研院長李遠哲表態：台灣需要核能 還要有新核能

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
前中研院長李遠哲9日接受專訪時表示，他接受賴總統邀請加入擔任顧問。 圖／聯合報系資料照片
前中研院長李遠哲9日接受專訪時表示，他接受賴總統邀請加入擔任顧問。 圖／聯合報系資料照片

國家氣候變遷委員會挺核成員再+1，前中研院長李遠哲9日接受專訪時表示，他接受賴總統邀請加入擔任顧問，他並表示，十分認同和碩（4938）董事長童子賢對核能看法，政府確實應該要反省減碳的策略。

李遠哲也呼籲，民進黨非核家園時程要往後延，現在需要用核能，還要有新核能。

前中研院長李遠哲今接受資深媒體人、名主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，節目中李遠哲也透露賴總統力邀他加入國家氣候變遷委員會的過程。

李遠哲表示，「他（賴清德）昨天對我說，他們要請兩位顧問，年紀已經不小，他要我當顧問，我當場很高興」。李遠哲還說，自己在國際科學理事會，世界各地跑很多地方，認識很多科學家，大家都期許能喚醒政治人物重視氣候變遷等議題，自己都很了解，「所以他要我當顧問，我答應了」。

李遠哲也提到，希望透過自己專業，讓委員會裡面的人，了解不同辦法，以及政府要把人類帶到哪個境界，「我有經驗、責任可以告訴大家」。

針對總統成立國家氣候變遷對策委員會，李遠哲表示，總統成立該委員會，不見得能實質推動所有改變，但可以讓老百姓了解，政府官員2050年淨零排放不能不做到，從這觀點看很值得。

李遠哲強調，如果2030年碳排放沒有減半，2050年要淨零是不可能的，2030不減半，怎麼可能走到2050年淨零。

李遠哲指出，委員會開會時，他會出席且表示意見，同時他今天也表態，「我可以從顧問角度，告訴大家童子賢講得很有道理，是從企業界與科學角度說明，這是真心話」。

李遠哲表示，台灣期許2050年要達到淨零排放目標，「全球暖化很嚴重，溫度只要上升1.5度C，地球就不適宜人居住！」他還舉日前穆斯林至麥加朝聖，卻有上千人被熱死的例子，沉痛表示如果人類再不努力，就會面臨滅絕的嚴重問題。

李遠哲強調，他很認同童子賢的觀點，「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比。面對核能的研究，如何設立跟運用核電廠，我覺得這樣的大方向是對的」。

外傳李遠哲曾找過賴總統討論核電問題，李遠哲今坦言，有跟賴總統見過二次面，他認為賴清德理解台灣現狀，在減碳過程裡，要擠入全世界前段班不容易，但中段班應該是能達到。

李遠哲說，企業界認為為了減碳，增加碳稅對整體經濟不好，但這是關乎人類滅絕、氣候災害的議題。他說，「如果大家瞭解的話，就知道人類社會沒有多大選擇，減碳要到位，不然我們會跟恐龍一樣滅絕。」

李遠哲強調，以前生命的滅絕是火山爆發，環境搞壞了，但現在這次是人類改變環境：「能夠在地球生存的，不是最強最聰明，是最適應的。適者生存，現在我們人類改變環境，改變大氣層，也是我們自己製造不好環境，走上滅絕。」

李遠哲強調，「這不是危言聳聽，也不是我年紀大。」李遠哲說，他是以科學家觀點、負責任的態度，跟大家說明將來應該怎麼走。李遠哲表示，面對減碳，賴總統走的路是不間斷，但總統需要讓一般老百姓瞭解，台灣已經沒有多少選擇。

李遠哲 核能 減碳

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