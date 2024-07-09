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離岸風電3-2期風場排序出爐 各風場獲配容量1個月內公布

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部今公布離岸風電3-2期得標廠商排序，又德、海廣分別取得第一、二名。圖／聯合報系資料照片
經濟部今公布離岸風電3-2期得標廠商排序，又德、海廣分別取得第一、二名。圖／聯合報系資料照片

經濟部今日完成3-2期離岸風電區塊選商開價會議，並敲定6風場開發排序，能源署表示，競標價格都是0元，因此排依序依據為產業關聯性的分數，各風場獲配容量目前還不確定，因為風場有部分重疊，將儘快在1個月內完成套圖確認空間範圍。

經濟部能源署組長陳崇憲表示，風電3-2期有6家業者、8大風場競標，6風場進入排序階段，9日開價會議後，按分數排序為：又德、海廣、大彰化東北、渢妙二號、海鼎一、德帥。因部分案場範圍重疊，經濟部將於套疊海域場域圖資後，儘速函知各開發業者容量分配結果。

陳崇憲表示，排序影響獲配容量，第一名最多可獲900GW+100GW，第二名可獲700GW+100GW，第三名之後可獲配500GW+100GW，但因風場有重疊，暫時無法確定風場空間分配情形，若空間重疊，後面排序者可以拿到多少空間，必須等套圖後才能釐清；至於是否能達到3GW的目標，也是需要套圖釐清。本期離岸風電併聯時間為2028年至2030年。

際崇憲解釋所謂0元競標，風場業者取得開發權後，洽大型綠電買家議定買賣價格，銷售電力，如果沒都有人買，就用0元價格賣給台電，所以風電業者當然會積極尋求適合的電價銷售，開發商與購電業者議定的價格屬商業契約，自行商定即可。

經濟部 離岸風電 電價

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