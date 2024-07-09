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創見行車記錄器與密錄器 100%台灣研發製造、兼具品質與創新

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見今日表示，公司提供完整產品線的行車記錄器DrivePro系列與密錄器DrivePro Body系列。照片／公司提供。
創見今日表示，公司提供完整產品線的行車記錄器DrivePro系列與密錄器DrivePro Body系列。照片／公司提供。

全球記憶體儲存領導品牌創見資訊（2451）9日表示，公司提供完整產品線的行車記錄器DrivePro系列與密錄器DrivePro Body系列，全產品均在台灣研發設計與生產製造，廣泛應用於行車安全、執法記錄與個人安全等領域。

創見指出，DrivePro行車記錄器系列產品均搭載高感光元件與大光圈超廣角鏡頭，支援1440P 2K QHD影像錄製，提供高解析度的錄影品質，在低光環境下依然能保持影像清晰。

此外，內建鋰電池可在引擎熄火時安全儲存正在錄影的檔案，不怕檔案毀損而遺漏重要影像，全方位守護行車安全。

創見進一步說，DrivePro Body密錄器產品專為警察、消防員、軍人、醫護與保全人員設計，配備高感光元件，確保在夜間或低光環境下也能拍攝清晰影像。

創見強調，全產品線均符合美國軍規抗震標準，亦具備優異的防塵防水能力，以適應各種嚴苛的執勤環境，捕捉關鍵時刻的影像，提供真實、客觀的證據。

據悉，創見DrivePro行車記錄器與DrivePro Body密錄器產品均在台灣研發設計與生產製造，經過嚴格的品質控制與測試，確保每一件產品都符合國際安全規範，提供穩定與可靠的使用體驗。

創見點出，台灣製造的優勢在於公司能夠迅速回應市場需求，並持續創新，開發出符合市場趨勢的產品，為用戶帶來更多的安全保障。

創見 行車記錄器

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