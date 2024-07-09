連八紅！6月出口399億美元 表現優於預期

財政部9日公布6月出口399億美元，年增23.5％、表現優於預期，漂亮寫下連八紅；累計上半年出口金額2,250.3億美元、年增11.4％。財政部表示，受惠於新興科技應用商機熱絡，終端需求逐漸增溫，再加上供應鏈活補庫存效應顯現，帶動6月出口。

主要貨品中，普遍較去年同月增加，其中資通與視聽產品增 1.1倍，電子零組件增 7.3％，兩者併計成長 36.2％，主要受人工智慧、高速運算等應用需求強勁推升；傳產貨類中，礦產品、化學品隨國際油價上漲及廠商回補庫存，各增23.8％、15.4％，機械因製造半導體設備接單較佳，年增10.5％。

主要市場方面，6月對美國出口強勢擴增74.2％，規模值為歷年單月第3高，對東協亦增30.9％，對歐洲、中國大陸與香港出口皆止跌回升，各年增7.4％、7.3％，對日本則小幅減少2.3％。

展望未來，財政部表示，雖然主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素依然環繞，惟迄今國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，而人工智慧、高效能運算等應用持續向終端裝置擴散，國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握此波新興商機，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注我國出口動能，下半年可望續呈上升格局。 財政部9日公布6月出口399億美元，年增23.5％。圖／財政部

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