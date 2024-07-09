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風電3-2期排序出爐！森崴集團第一 沃旭意外出局

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

離岸風電區塊開發3-2期選商結果出爐！經濟部於9日完成第二期選商開價會議據悉，全部業者都是以零元競標，在比對國產化等分數後排序結果，森崴集團又德、風睿（SRE）海廣、沃旭的大彰化東北分居前三名，第四至第六名分別為CIP渢妙、 科里歐（Corio ）海鼎一，及德能的德帥。

經濟部能源署表示，因部份案場範圍重疊，經濟部將於套疊海域場域圖資後，盡速正式函知各開發業者容量分配結果。台灣離岸風電在區塊開發第2期選商結果公佈後，繼續邁出臺灣能源轉型嶄新的下一步。

據了解，先前展現勢在必得決心的沃旭，大彰化東北風場雖排序第三，但與排序第二的風睿海廣風場重疊高達九成。就算擠出100MW、200MW空間，沃旭認為規模太小，開發成本過高。

經濟部2024年4月依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」完成離岸風電區塊開發第2期選商收件作業，之後能源署及產業發展署分別辦理多場次「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」審查會議及「離岸風力發電區塊開發第二期選商作業技術與財務能力」審查會議，遴選出合格開發商後辦理競比價格開價作業。

經濟部表示，秉持一貫嚴謹、公平、公正立場，依循選商相關法規並完備行政程序，嚴格把關區塊開發第2期審查，以評選出優秀業者參與臺灣離岸風電建置。

經濟部表示，台灣陸續克服疫情、俄烏戰爭、國際原物料上漲等困難與挑戰，目前風電設置容量已達 2.69 GW。感謝各開發商持續選擇投資臺灣，經濟部將持續戮力實現能源轉型、帶動國內產業發展及達成淨零減碳等政策目標。

經濟部 離岸風電

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