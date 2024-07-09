大金門全島中午大停電2小時...高雄也停電 共6萬戶受影響

大金門全島今天中午大停電，上午11時51分由於塔山電廠關關場設備故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，影響共4萬戶，經緊急處理後，下午1時49分全數復電，小金門未受影響，供電正常。至於高雄停電則是人為疏失，更換設備時接線不當，影響約2萬戶，停電9分鐘後全數復電。

9日中午金門地區發生停電，台電說明，因為塔山電廠開關場內的輸電線計量用比壓器故障，系統自動啟動保護機制，導致大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬703戶。台電緊急動員所有人力進行查修復電，12時19分起機組陸續併聯，並陸續進行各饋線復電流程，13時左右復電近七成用戶，並於13時49分全數復電。

台電指出，金門屬於獨立、自主供電的電網系統，目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，大金門由塔山電廠及夏興分廠供電，小金門由麒麟分廠單獨供電，整體機組裝置容量約11萬瓩，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統。事故影響大金門地區機組跳脫，發生當下大金門地區負載約6.3萬瓩，備轉容量率高達54.2％、備轉容量約3.4萬瓩，但因系統瞬間啟動保護機制致機組跳脫，造成用戶因此停電。

台電表示，將對大金門停電事故進行事故細部調查，全盤檢討研擬改善措施，力求提升金門供電穩定性。

同一時段，高雄市小港、鳳山區也發生停電事故，台電說明，12時22分由於承攬商更換設備時接線不當，造成變壓器保護電驛跳脫，影響2萬248戶，台電透過轉供，9分鐘（12時31分）全數復電。台電表示，已召集相關單位檢討並加強督導，要求強化人員風險管控能力，努力避免類似事故再次發生。

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