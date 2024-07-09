未來電價交給立院決議？朝野協商未達成共識

立法院9日召開黨團協商，討論「電業法第49條」修法等案，會中國民黨團提案，想將電價審議權轉予立法院，取代「電價審議委員會」；民進黨團則提出世界多數國家都有專業審查機制，因為電價審議就是一門專業、而非政治可以決斷。對此，經濟部長郭智輝也提出，電價費率審議若失去獨立性，也會使電價審議結果具有高度不確定性，影響台電財務調度，不利台電永續經營及電網強韌建設工作。最終朝野並未達成共識。

隨著進入用電高峰期，台灣電力問題再度引發外界關注，先前國民黨團提出電業法第49條修正案，並提到電價的調整，均由經濟部電價費率審議會所做決議，其決議內容無須經最高民意機關監督而直接施行，恐造成行政機關之濫權，為遏止行政機關濫權並彰顯民意，因此提出修法。

國民黨團總召傅崐萁認為，攸關民生重大的電費政策如果有任何波動，應該在中央主管機關討論後，在1個月內送到立法院審議。不過國民黨團不反對民眾黨提出的修正動議，認為兩案可以併行，讓電價更周全。並在會中提到，立院擁有百分之百民意，一定是最後捕手，當然尊重專家學者，但若專家學者可以審議所有事情，那未來總預算都給他們審議就好了，不可否定國會應有的功能和責任。

民進黨團則表示，怎麼決定電價，需要嚴謹透明公開的計價公式，台電於2015年依據立院決議，訂出計算電價公式，2017年將電價審議會機制進一步入法，這也是立院通過的法律，就民進黨團立場和各國作法，從無立法機關介入，各國都是專業審查機制，電價是專業、而非政治可以決斷。

民進黨團總召柯建銘則表示，傅崐萁所言不可類比，立院審法案、預算是憲法規定的職權；而電價審議是高度專業，立院絕對沒有這個能力。

民眾黨團則在協商時提出修正動議，希望能增加電價審議委員會的民間學者比例。在目前的電價審議委員會組成的17人當中，學者專家應佔二分之一。這部分各黨團均表達支持。

針對本案，郭智輝則提出三點說明，首先，多數國家都由行政部門或電力監管機構成立審議委員會，建立電價專業審查制度；其次，若不這麼做，該會失去獨立性，也會使電價審議結果具有高度不確定性，影響台電財務調度，不利台電永續經營及電網強韌建設工作；第三，因電價不確定，產業無法估算財務成本，影響產業投資決策，對於社會及經濟活動的穩定都會產生不好結果。

郭智輝也說，至於電價費率審議會的組成，專家學者需超過二分之一，行政單位可以接受。

台電董事長曾文生補充說明，電價公布時間上的穩定性有其必要，因為不只對台電財務有影響，任何公司在編制隔年度財報、財務預算時，都要有電價估算值。近年穩定電價的做法，就是讓它有一定程度的可預測性，讓國內企業應該都能稍微掌握電價調整的斜率，讓社會有清楚訊號，可以做後續相關安排。

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