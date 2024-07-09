金門電廠設備故障釀4萬戶停電 台電：復電近8成

台積電近期股價漲勢犀利，成為台股的領頭羊，不只如此，下半年台灣產業景氣也靠它領軍。供應鏈透露，台積電預定今年9月啟動德國德勒司登建廠工程，這是台積電繼美國亞利桑那州、日本熊本建廠後，下一個海外建廠行動，加上台灣各地先進製程及封裝的新廠，明年可望有更積極的資本支出，將迎接新一波榮景。

2024-07-09 10:00