金門電廠設備故障釀4萬戶停電 台電：復電近8成
金門縣上午傳出停電，台電表示，上午11時51分由於塔山電廠開關場設備故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，影響共4萬戶，經搶修，截至目前復電戶數近8成、約3.2萬戶。
金門縣今天近中午疑因塔山發電廠跳機，造成島上萬餘戶停電。
台電說明，上午11時51分由於塔山電廠開關場設備故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬戶，台電正緊急處理中，機組已陸續恢復併聯供電。
台電表示，大金門地區共34條饋線已陸續送電，截至目前復電戶數近8成、約3.2萬戶，持續復電中。
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