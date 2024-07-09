降息周期伴隨經濟軟著陸 富蘭克林克投顧：美股有望表現優於現金

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，6月數據顯示，信用利差維持在「擴張」的綠燈，營建許可、失業金申請、零售銷售、商品、ISM 新訂單、卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，值得留意的是，薪資成長、利潤率從黃燈改善為綠燈，貨幣供給從紅燈改善黃燈，整體燈號亦從「謹慎」的黃燈改善為「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，7月以來全球股市開紅盤，史坦普500指數、那斯達克、日股、台股及印度股市均再創歷史新高，展現多頭氣勢，上半年表現較溫吞的債券市場也出現明顯反彈，反映美國經濟及通膨降溫推升聯準會（Fed）降息的機率，若未來能延續通膨降溫及鴿派政策立場，將有利全球股債多頭續航。

而在全球主要股市屢創新高、市場等待聯準會政策轉向之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。股票部分建議首選最強勢的科技產業型基金，透過主動式選股發掘超額報酬機會，並搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及近期動能明顯轉強的印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，可列為長期股票配置的一環。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，一系列數據顯示美國經濟正趨緩，但從更長遠視角看將得出「經濟仍健康」的不同結論，一個例子是，短期投資者可能發現 ISM 製造業指數在今年第2季再陷收縮，但長期投資者卻可能認為，ISM 的觸底過程很少是平穩的，然而，一旦底部形成，向上反轉將是歷史常態。

另一個例子與新拖欠債務有關，2021年底以來貸款拖欠率持續上升，包含汽車和信用卡等類別貸款，引發市場對消費者財務狀況惡化的擔憂，但許多銀行管理團隊預計未來幾季拖欠率將趨穩，最新數據也顯示新拖欠貸款的增長逐漸放緩，若從更長遠角度看，拖欠率雖上升，但很大程度上仍與疫情前水準一致且尚未陷入困境，消費逆風應可控。

傑佛瑞．修茲另也分析，薪資增長步伐現已降到足以使儀表板上的指標改善為綠燈，伴隨利潤率也改善為綠燈，貨幣供給改善為黃燈，整體儀表板燈號發出2022年以來首次綠燈，這是一個良好的發展，雖經濟正在放緩且疲軟風險仍存，但經濟放緩將會進一步紓緩通膨壓力，並帶來市場期待已久的降息週期。而降息週期的開啟應會增加軟著陸的機會，歷史數據顯示，自1980年以來的二次降息伴隨軟著陸經驗，美國大中小型股均可望表現優於現金，其中，美國大型成長股表現最佳，平均上漲16%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，美股頻創新高之際仍有約一半的企業股價低於其近一年高點，約兩成企業股價較高點折價逾20%，當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞，或因短期因素掩蓋長期成長潛力，投資人無須因大盤指數創高而卻步，主動選股是參與股市投資最重要的關鍵，此外，投資級債與非投資級債利差也處於歷史較緊水準，均衡與精選標的仍有利可圖。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，許多公司正積極嘗試程式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，預期將在半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續看到許多成長的投資機會。

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