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AIA友邦獲HR ASIA兩大獎 亞洲最佳企業雇主及職場永續

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
AIA友邦人壽第六度榮獲《HR ASIA》獎項。圖/AIA友邦人壽提供
AIA友邦人壽第六度榮獲《HR ASIA》獎項。圖/AIA友邦人壽提供

AIA 友邦人壽再次獲亞洲區指標性人力資源獎項《 HR Asia》 頒發的「亞洲最佳企業雇主獎 ( Best Companies to Work for in Asia)」，這是友邦台灣第六次獲得此一獎項，此外也首度受頒「職場永續獎 (Sustainable Workplace Awards)」肯定。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，能再度獲獎深感榮幸與驕傲，這是對友邦台灣優越的工作氛圍、積極的員工發展計畫、員工福祉、傑出的領導團隊、人資團隊和眾多 同事的有力認可。同時，它也突顯了友邦台灣致力於打造多元、包容的工作場所，讓每個 人都感受到重視和尊重。

「職場永續獎」則是肯定 AIA 友邦人壽對於職場環境與培養企業永續文化的努力。

AIA 台灣實施了多項環保與永續議題的倡議，包括職場健康勞動力發展、攜手員工減少碳足跡、 成立女性委員會積極關注女性成長與性別平等議題。另有導師計劃，各個不同群組學習團 體和各階層培訓課程，營造了一個擁抱差異並鼓勵協作的環境。

侯文成表示，公司堅信多元促進創新，多樣化的員工團隊帶來獨特的觀點和想法，最終造福於客戶、保戶、合夥業務通路與當地社區。

「HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」表彰在營造積極 、包容的工作環境方面表現優異的企業，涵蓋員工參與度、人才發展、企業文化和社會責任 等多個方面。

友邦人壽 環保 職場

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