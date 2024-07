AIA友邦獲HR ASIA兩大獎 亞洲最佳企業雇主及職場永續

AIA 友邦人壽再次獲亞洲區指標性人力資源獎項《 HR Asia》 頒發的「亞洲最佳企業雇主獎 ( Best Companies to Work for in Asia)」,這是友邦台灣第六次獲得此一獎項,此外也首度受頒「職場永續獎 (Sustainable Workplace Awards)」肯定。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示,能再度獲獎深感榮幸與驕傲,這是對友邦台灣優越的工作氛圍、積極的員工發展計畫、員工福祉、傑出的領導團隊、人資團隊和眾多 同事的有力認可。同時,它也突顯了友邦台灣致力於打造多元、包容的工作場所,讓每個 人都感受到重視和尊重。

「職場永續獎」則是肯定 AIA 友邦人壽對於職場環境與培養企業永續文化的努力。

AIA 台灣實施了多項環保與永續議題的倡議,包括職場健康勞動力發展、攜手員工減少碳足跡、 成立女性委員會積極關注女性成長與性別平等議題。另有導師計劃,各個不同群組學習團 體和各階層培訓課程,營造了一個擁抱差異並鼓勵協作的環境。

侯文成表示,公司堅信多元促進創新,多樣化的員工團隊帶來獨特的觀點和想法,最終造福於客戶、保戶、合夥業務通路與當地社區。

「HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」表彰在營造積極 、包容的工作環境方面表現優異的企業,涵蓋員工參與度、人才發展、企業文化和社會責任 等多個方面。

