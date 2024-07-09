碳交所、證交所攜臺北大學共談企業 ESG創新助力全球氣候行動

隨著淨零排放已成為全球永續行動的目標，為讓企業了解如何透過ESG創新引領全球氣候行動，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與國立臺北大學合作，於2024年7月8日假國立臺北大學共同舉辦「Climate Chang and ESG Innovation」國際講座。這次講座特別邀請美國加利福尼亞大學柏克利分校哈斯商學院的SolomonDarwin教授、慈濟基金會執行長顏博文、國立臺北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授與國立臺北大學電機資訊學院院長張玉山，共同分享企業如何透過創新科技與永續行動引領淨零轉型。

臺灣碳權交易所總經理田建中致詞表示，台灣多數產業在全球供應鏈中扮演著關鍵角色，隨著各科技大廠，如Apple、Microsoft與HP，紛紛宣布預計於2030年或2040年的碳中和目標，碳交所致力於以經濟誘因助力臺灣企業達到淨零減排，其中碳交所的國際碳權交易平台也在近期上架藍碳和綠碳兩種碳移除的專案，期望能提升台灣企業滿足國際供應鏈需求的能力，幫助企業更好地應對淨零碳排挑戰與衝擊，推動企業實現永續發展。

遠道而來的美國加利福尼亞大學柏克利分校哈斯商學院的Solomon Darwin教授，分享其對於智慧城市及智慧鄉村的遠見及想法，其中包含科技的開放式創新如何改變人類生活的方式並同時提升企業永續發展的能力，探討企業需要建構智慧的商業模式及系統，以驅動智慧城市與智慧鄉村的發展，讓經濟成長與環境永續達到平衡。

有鑑於人類活動是主要造成地球暖化的因素，慈濟基金會執行長顏博文說明慈濟志業透過感恩循環、經濟循環及心靈循環等三大循環，於因應氣候變遷衝擊的努力與實踐。臺北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授表示，在排碳有價的時代，碳權不僅可以讓企業達成淨零排放的目標，更能夠提升企業在永續發展上的表現，加速企業淨零轉型的進程。臺北大學電機資訊學院院長張玉山與其團隊分享AI技術之研究成果幫助語音障礙者溝通，未來期待將該創新技術更廣泛應用在ESG領域，透過數位工具驅動淨零產業發展。

這次講座內容豐富精實，講者們分享許多讓世界共好的創新方法，吸引超過150位關心氣候變遷與永續創新的人士於線上及線下參與，期待這些方法未來可以應用於企業實務中，推動企業在永續創新方面的發展，並助力全球的永續氣候行動。

商品推薦