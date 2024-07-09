環境部長談2050淨零 目前能源路徑有難度

經濟日報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

針對核能議題，環境部長彭啓明昨（8）日表示，國際尚未有「小型模組化反應爐」（SMR）和核融合商轉使用，目前仍應大力發展綠能，但他也坦言，以目前能源路徑無法達到2050淨零目標。

彭啓明昨日接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，因應淨零碳排，去年聯合國氣候峰會（COP28）指出，為達2050淨零，氫能、核能都是選項之一，但目前尚無SMR和小型核融合商轉，大力發展綠能仍是主要方向。

彭啓明說，環境部近日修正環評認定標準，讓綠能大力發展之餘不得破壞國土，然而他坦言，目前能源路徑是走不到2050淨零這條路。

和碩董事長童子賢日前表示，台灣廢除核能，加上綠能追不上原先設定目標，COP28公布的排名又顯示台灣排碳居高不下，台灣的自我感覺良好就像集體處在夢遊狀態。對此彭啓明表示，COP28的氣候變遷績效排名是以人均排放量來算，以台灣人口來算碳排當然會很高，這個排名方式確實存在問題，今年的排名恐怕也不會太好。

立法院教文委員會明日排審核管法修法，為核電延役解套，彭啓明對此也多次表達，強調尊重立院審議，但目前仍遵守《環境基本法》非核家園政策，無論核電延役或新世代核能技術，核廢料和周邊居民的溝通都要審慎辦理。

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