打造減碳軟實力 環境部審查要加速

台灣自然碳匯還在起步階段，不過產業界已有高度期待。環境部官員指出，據了解，業者都期待環境部對於自然碳匯方法學能加速審查，有助企業投入，成為未來的減碳軟實力。

目前國內新增屬於自然林業減量方法中，環境部僅正式公布「造林與植林碳匯專案活動」，其餘仍在審查或公告階段。業界普遍認為，可透過造林等自然碳匯方式小規模減量，甚至可結合台灣的海洋資源開發藍碳。

自然碳匯主要可結合生態，與現在業界追求的企業社會責任、ESG等行動相輔相成。據悉，不少科技業者表示，在製程、設備、建築減碳的同時，對於發展自然碳匯也有高度期待。

業者坦言，開發自然碳匯專案，每年獲得碳權（減量額度）雖然少，但可積少成多，對企業來說還可結合家庭日、員工志工服務等ESG活動，可說是一舉數得。

商品推薦