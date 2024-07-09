自然碳匯專案 日月光搶頭香…減碳方法學送環部審查

在2050淨零碳排趨勢下，自然碳匯商機蓬勃。環境部昨（8）日召開溫室氣體減量方法審查會議，日月光（3711）提出「低蓄積林增匯專案」，這是首度有企業提出減碳方法學送審。

迎戰綠碳、藍碳商機，碳匯新方法學如雨後春筍出現，包含已公告、審查中、草案公告中的案件已增至八項，環境部陸續展開審查，未來企業將有更多碳匯方法學可直接採用。

環境部本周陸續審查三案，包含日月光提出的「低蓄積林增匯專案」，另有「海草復育」及「紅樹林植林」等自然碳匯專案。

國內目前自然碳匯專案概況

日月光、日月光環保永續基金會與「國際氣候發展智庫」合作，提出微型規模自願減量專案「低蓄積林增匯專案」，專案範圍共計19.96公頃，以20年為期，透過疏伐、再造林，改植較具固碳效益的原生樹種，預計專案總減量約3,054噸二氧化碳當量（tCO2e）。這項專案昨日在環境部審查。

會議主持人、氣候變遷署長蔡玲儀表示，由企業提出增匯的方法學可說是拋磚引玉，也提供其他企業參考採納。由於農業部今年4月已提送「加強森林經管碳匯專案活動」，審查委員建議由提案單位來補充兩專案重疊性與經營管理方式，下次再召開審查會議討論。

另外環境部今日下午也將審查「海草復育」以及「紅樹林植林」兩專案。海草復育專案主要應用於「馬公重光海草復育計畫」，由中興大學、澎湖海洋生物研究中心與澎湖縣政府農漁局共同參與，期望透過增加海草生物量進行海草床復育，提高海草床生態系統服務上價值，估算年平均移除為0.0695噸二氧化碳當量。

紅樹林植林專案希望建立一套符合台灣環境且具可行性及品質紅樹林棲地的植林碳匯效益評估方法，確保碳匯量可量測、報告。



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