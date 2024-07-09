聽新聞
test
0:00 / 0:00

自然碳匯專案 日月光搶頭香…減碳方法學送環部審查

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
日月光提出「低蓄積林增匯專案」，這是首度有企業提出減碳方法學送審。圖為日月光集團與農委會林務局羅東林區管理處在造林地割草。圖／日月光環保永續基金會提供
日月光提出「低蓄積林增匯專案」，這是首度有企業提出減碳方法學送審。圖為日月光集團與農委會林務局羅東林區管理處在造林地割草。圖／日月光環保永續基金會提供

在2050淨零碳排趨勢下，自然碳匯商機蓬勃。環境部昨（8）日召開溫室氣體減量方法審查會議，日月光（3711）提出「低蓄積林增匯專案」，這是首度有企業提出減碳方法學送審。

迎戰綠碳、藍碳商機，碳匯新方法學如雨後春筍出現，包含已公告、審查中、草案公告中的案件已增至八項，環境部陸續展開審查，未來企業將有更多碳匯方法學可直接採用。

環境部本周陸續審查三案，包含日月光提出的「低蓄積林增匯專案」，另有「海草復育」及「紅樹林植林」等自然碳匯專案。

國內目前自然碳匯專案概況
國內目前自然碳匯專案概況

日月光、日月光環保永續基金會與「國際氣候發展智庫」合作，提出微型規模自願減量專案「低蓄積林增匯專案」，專案範圍共計19.96公頃，以20年為期，透過疏伐、再造林，改植較具固碳效益的原生樹種，預計專案總減量約3,054噸二氧化碳當量（tCO2e）。這項專案昨日在環境部審查。

會議主持人、氣候變遷署長蔡玲儀表示，由企業提出增匯的方法學可說是拋磚引玉，也提供其他企業參考採納。由於農業部今年4月已提送「加強森林經管碳匯專案活動」，審查委員建議由提案單位來補充兩專案重疊性與經營管理方式，下次再召開審查會議討論。

另外環境部今日下午也將審查「海草復育」以及「紅樹林植林」兩專案。海草復育專案主要應用於「馬公重光海草復育計畫」，由中興大學、澎湖海洋生物研究中心與澎湖縣政府農漁局共同參與，期望透過增加海草生物量進行海草床復育，提高海草床生態系統服務上價值，估算年平均移除為0.0695噸二氧化碳當量。

紅樹林植林專案希望建立一套符合台灣環境且具可行性及品質紅樹林棲地的植林碳匯效益評估方法，確保碳匯量可量測、報告。


延伸閱讀

打造減碳軟實力 環境部審查要加速

環境部長談2050淨零 目前能源路徑有難度

日月光 澎湖 紅樹林

延伸閱讀

造林減碳日月光另提改善方法 環境部：相關意見補充後續審

接住障礙兒家破碎靈魂 民團盼心衛資源專案化

2哈佛學生進駐北市府實習 將和國內學生專案討論與分享

住寒居「送電影票+台虎啤酒」！再享翌日早餐，每人免2500元

相關新聞

經長談核電…在法的框架下做各種準備 郭智輝：能創電的都需要

立法院教育及文化委員會明（10）日排審核管法修法，為核電延役解套。經濟部長郭智輝昨日表示，AI發展下，估2030年用電將...

流通商戰／搶77萬移工爆炸商機 超商業者拚「解決痛點」速度

勞動部統計至今年5月止，在台移工人數超過77萬人，比台灣六成以上的縣市人口還多，且超商業者發現，移工的消費金額驚人，入店單次消費金額是台灣民眾近兩倍，移工的生活需求也成為了通路業者極為看重的兵家必爭之地。

造林減碳 首見企業自提新方案

為因應國際二○五○淨零碳排，促進森林增匯生長產生的碳匯轉換為減量額，是各國採用的做法之一，然而台灣林業相關減量方法，僅造...

核電延役？ 經長：能創電的都需要

立法院教育文化委員會明天排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，擬為核電延役解套，經濟部長郭智輝昨日接受訪問時表示，...

前財長蘇建榮 將掌政大國金院

賴政府上台後，八大公股行庫的高層人事何時調整引發關注，此外，具官方色彩的金融周邊單位高層人事改組也逐步展開。

經濟部長郭智輝：跳電熱區 儘速汰換設備

為改善跳電情況，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，將從用電成長、設備年限、人口成長等三項指標找出熱區，目標四年內完成更換電力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。