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核電延役？ 經長：能創電的都需要

聯合報／ 記者江睿智李柏澔／台北報導

立法院教育文化委員會明天排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，擬為核電延役解套，經濟部長郭智輝昨日接受訪問時表示，ＡＩ發展會推升用電成長，推估二○三○年用電將會成長百分之十二；經濟部的立場是「在法的框架下做各種準備」，「能夠創電的，我們都需要」，包括核電、太陽能、風、地熱、火力發電。

郭智輝昨接受Yahoo TV「齊有此理」專訪時提到，過去台灣用電成長不高，約年成長百分之二，但在ＡＩ浪潮下，大廠都希望來台設數據中心、研發中心，經濟部預估二○三○年用電成長百分之十二。比較不確定的是數據中心，原規畫三至四個數據中心，若突然來十個數據中心，雖然電供給足夠，但萬一有一、兩台機組出狀況，又沒有增加新電廠情況下，也沒有深度節電，就可能跳電。

郭智輝指出，經濟部就是一個執行單位，對於核電廠延役態度，「在法的框架下，要做各種準備」，經濟部的態度是，「各種的電我們都需要」，經主持人追問是否包含核電時，郭智輝強調「都需要」，且無論太陽能、地熱等，只要能夠創電，就都需要。

環境部長彭啓明昨接受網路政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時，也被問到核能議題，他強調目前國際還沒有「小型模組化反應爐」（ＳＭＲ）和核融合商轉使用，目前仍應大力發展綠能；但他坦言，以目前的能源路徑沒辦法達到二○五○淨零的目標。

至於立院教委會明排審法案，擬為核電延役解套，彭啓明強調一定會尊重立院審議，但目前仍遵守「環境基本法」的非核家園政策，無論核電要延役或新世代核能技術，都要審慎與居民溝通。

太陽能 核電廠 經濟部

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