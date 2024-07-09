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造林減碳 首見企業自提新方案

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
日月光環保永續基金會提出「低蓄積林增匯專案活動」溫室氣體減量方法，昨由環境部審查。圖為日月光集團與農委會林務局羅東林區管理處在造林地割草。圖／日月光環保永續基金會提供
日月光環保永續基金會提出「低蓄積林增匯專案活動」溫室氣體減量方法，昨由環境部審查。圖為日月光集團與農委會林務局羅東林區管理處在造林地割草。圖／日月光環保永續基金會提供

為因應國際二○五○淨零碳排，促進森林增匯生長產生的碳匯轉換為減量額，是各國採用的做法之一，然而台灣林業相關減量方法，僅造林與植林等碳匯專案方式。因此日月光為了取得減量額度，首度提出「低蓄積林增匯專案活動」，是台灣首度有企業提出這項方法，希望廿年期程的專案，總減量約三○五四噸二氧化碳當量（tCO2e）。

政府為了鼓勵企業減量，提出「自願減量專案」，透過執行溫室氣體減量具體措施，取得減量額度。日月光投資控股公司與日月光環保永續基金會，自二○二二年與「國際氣候發展智庫」合作，透過改善荒廢低蓄積林的方式增加森林碳匯，以取得減量額度。

由於企業提出增匯專案，就須經過環境部審查，因此環境部昨召開「低蓄積林增匯專案活動」溫室氣體減量方法草案審查，而根據日月光環保永續基金會提出的「日月光汐止拱北段低生長林增匯專案計畫」，專案範圍約廿公頃。

該專案委辦學者、台大森林系副教授邱祈榮表示，林木低生長量情形下，可以配合局部林相整理進行下層疏伐，並逐步導入固碳量大的樹種，增加碳匯儲存量，日月光專案方法學強調避免商業性伐採作業，降低衝擊林地並維護棲地生態。

根據此專案減量計算，專案除第一年伐木損失的九十點六噸二氧化碳當量，專案淨移除量約三七七二噸二氧化碳當量，扣除每年基線淨移除量卅二點九噸二氧化碳當量，最終淨移除量預計為三○五四噸二氧化碳當量，平均每年可移除一五三噸二氧化碳當量。

會議主持人、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，企業提出增匯的方法學是種拋磚引玉，讓其他企業也能參考採納，提案單位若要採用自己所提的方法學，同樣也要經過申請流程。增匯的方法學一旦通過，其他企業在經營森林減緩氣候變遷時，也可以採用並取得減量額度。

由於部分審議委員認為日月光專案和農業部的「加強森林經管碳匯專案活動」在林木管理上重疊性高，及兩案方法學整併可行性待提案單位補充，決議下次再召開審查會議討論。

光環 日月光 氣候變遷

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