經濟部長郭智輝：跳電熱區 儘速汰換設備

為改善跳電情況，經濟部長郭智輝昨（8）日表示，將從用電成長、設備年限、人口成長等三項指標找出熱區，目標四年內完成更換電力設備，提高妥善率，比原先規劃的十年更快。

郭智輝表示，近十年台灣跳電次數已降低約七成，但因電力設備老舊，加上部分地區人口增加，造成特定地區的跳電事故增加。

為提升電力設備妥善率，郭智輝說，將從各項指標篩選熱區，例如像是桃園，先前計劃十年內更換設備，現在目標提早到四年內，完成更換跳電熱區的電力設備，提高妥善率。

此外因應AI發展，預計不少大型數據中心或算力中心將進駐台灣，但北部受限於電力供應，或是線路或變電所負荷過大，導致電送不進來，恐影響北部地區發展。郭智輝昨日也向台北市長蔣萬安喊話，呼籲支持變電所更新計畫，若不給台電蓋變電所，「大的數據中心就不會進來」。

據了解，台電松湖變電所及臨時變電所興建都已獲北市府支持，並已核發建照及施工許可。

台電希望取得在南港區興建的玉成變電所相關建照，亦可獲得市府協助，因此，郭智輝才會表達將持續與蔣萬安溝通說明。

郭智輝舉例，內湖、南港等工業區大樓公司不斷增加，若變電箱、變壓站沒有增加，老舊的也應該更換，但原本住戶卻不同意。

他說，雙方近來已有見面並持續溝通，「若不讓台電做變壓站，恐怕大型數據中心也不會進來」。

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