經長談核電…在法的框架下做各種準備 郭智輝：能創電的都需要

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

立法院教育及文化委員會明（10）日排審核管法修法，為核電延役解套。經濟部長郭智輝昨日表示，AI發展下，估2030年用電將成長12%；對於核電，他表示，經濟部立場是「在法的框架下做各種準備」，「能夠創電的，我們都需要」。

郭智輝昨日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪，主持人王時齊詢問他對核電看法。郭智輝強調，「各種電都需要」，主持人追問「核電也是？」郭智輝說，「都需要」。

郭智輝表示，過去台灣用電成長不高，約年成長2%，但台灣比較特殊的是在AI浪潮下，AI大廠都希望來台設數據中心、研發中心，一台超級電腦下去，用電量大，這是2023年前沒有的現象。

加上賴總統提出要發展五大信賴產業，其中半導體及AI都是「吃電怪獸」，經濟部預估2030年用電成長12%。

他表示，目前台積電建廠已推進至2030年，比較不確定的是數據中心，原規劃三至四個數據中心，若突然來十個數據中心，雖然供電足夠，但萬一有一、兩台機組出狀況，又沒有增加新電廠、也沒有深度節電，就有可能跳電。

郭智輝說，蓋一座電廠最少需要六年，2025年至2028年是AI應用大爆發，電力會吃緊。

因此經濟現在做兩件事，一是提高設備妥善率，減少突然停電；二是進行深度節能，例如從主要工廠設備端來節能，如此擠出5%電力。

針對核電廠延役態度，郭智輝表示，經濟部是執行單位，「在法的框架下，要做各種準備」，經濟部的態度是，「各種電我們都需要」；王時齊追問「核電也是？」郭智輝說，「都需要」，只要能夠創電，把電發出來，太陽能、風、地熱、火力發電都需要。

針對執政黨「非核家園」是否牽動經濟部對於電力需求的選項？郭智輝說，「必須遵守法令規定」，執政黨既然說非核家園是希望永續，那就「盡量朝這方向做」。

針對近期台電夜尖峰備轉容量率僅剩4.92%，引發外界缺電疑慮。郭智輝表示，備轉容量率過去習慣維持在10%至15%，但隨著夏季用電高峰來臨，備轉容量率降至5％到7%區間，仍屬安全範圍。

他並說，若核三廠兩個機組除役後，將減少電力供應約5%，但他認為電仍是足夠的。

對於台電撥補議題，郭智輝表示，台電過去因執行政策任務，補貼各單位優惠電價，像是教育部、衛福部等，加上近期國際燃料大漲，造成台電嚴重虧損，已向行政院爭取千億補貼，希望獲朝野立委支持。

不過自明年開始，郭智輝表示，將改由各機關自行編列預算補貼，而非由台電補助，台電作為一間公司，更需要考慮績效問題。

台電 核電廠 經濟部

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