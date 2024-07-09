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前財長蘇建榮 將掌政大國金院

聯合報／ 記者朱漢崙賴昭穎／台北報導

賴政府上台後，八大公股行庫的高層人事何時調整引發關注，此外，具官方色彩的金融周邊單位高層人事改組也逐步展開。

情人士透露，台灣金融研訓院董事長、前財長蘇建榮將轉換跑道，八月一日接任政大國際金融管理學院院長；至於其遺缺目前尚未確定，除了由蘇繼續任職，據指出，金管會前主委黃天牧也是另一個呼聲相當高的人選。

金融圈先前傳出黃天牧將出任台灣金控出任董事長，但據指出，府院決策高層不會安排黃轉任八大公股行庫，目前除了可能出任金融研訓院董事長，也可能在九月之後出任存保公司的新任董事長；黃的新去處最快八月中下旬拍板。

至於八大行庫的高層人事安排，也會在八月中旬左右底定。

情人 政大 黃天牧

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