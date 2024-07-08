喊話蔣萬安！若不核發變電所執照 經長：大的數據中心就不會進來

經濟部長郭智輝8日接受媒體採訪時，特別喊話台北市長蔣萬安，希望他支持變電所興建計畫，郭智輝說，若不給台電蓋變電所，「大的數據中心就不會進來」。

據了解，台電松湖變電所及臨時變電所之興建已獲台北市政府支持，並已核發建照及施工許可。台電希望取得在南港區興建的玉成變電所相關建照，亦可獲得市府的協助，因此，郭智輝才會表達將持續與蔣萬安溝通說明。

台電主管表示，松湖變電所主要是送電進松山、內湖，台電也希望在南港興建的玉成變電所，直接送電進南港地區。

因應AI發展，預計會有不少大型數據中心或算力中心進駐台灣，但北部受限於電力供應，或是線路或變電所負荷過大，致電送不進來，恐會影響北部地區發展。郭智輝昨日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時，特地向蔣萬安喊話，也表示希望能與他多溝通。

郭智輝舉例，內湖、南港等工業區大樓公司不斷增加，若變電箱、變壓站沒有增加，老舊的也應該更換，但原本住戶卻不同意。他說，台北市長蔣萬安已經看到問題，他和蔣萬安近來已有見面，雙方專業團隊正在約溝通時間，「若不讓我做變壓站，恐怕大的數據中心也不會進來」。郭智輝提及，台電已有一些計畫，但若台北市政府不核發執照就無法進行。

郭智輝表示，近10年台灣跳電次數已經降低約七成，但因電力設備老舊，加上部分地區人口增加，造成特定地區的跳電事故增加。為提升電力設備妥善率，將以用電成長、設備年限、人口成長等3項指標找出熱區，如桃園就是熱區，先前計畫要在10年內更換設備，現在目標調整為4年內，完成更換跳電熱區的電力設備，提高妥善率。

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