經部售電平台設統購上限 3-1期市場交易底定再進場

經濟部研擬設置泛官股售電平台，對於業者憂心與民爭利，經濟部強調，大原則是不影響現有商業交易，因此會設定單一風場購電上限，且不超過3-1、3-2期總裝置量的1/3，將待區塊開發3-1期市場交易底定再進場。

鑑於市場現況，規模較大企業可獨自買下一個風場，但中型企業的綠電需求量較低，經濟部為此規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台，敲定中鋼擔任大股東，購入綠電後轉賣給有需求的業者，盼打通中型企業購買綠電瓶頸。

對於外界質疑與民爭利，經濟部表示，泛官股售電平台是針對離岸風電統購分銷，不涉及目前綠電交易主流的太陽光電，民間售電業亦可參與泛官股售電平台的再分銷作業。

能源署官員強調，設置售電平台是為調節市場供需，不影響現有商業交易，因此會訂定基本原則。在購電部分，最多只會買1/3座風場，且不超過3-1、3-2期總裝置容量的1/3，目的是希望開發商「自己找客人」，不過度依賴政府。

至於售價會參考市場狀況，目前市場價格每度電約5.7至6元，供電長度至少5到10年，且如同企業購電協議（CPPA）方式，同樣必須加上稅後、轉供費用、備用容量負擔等成本。

轉售對象方面，官員表示，優先服務對象是一次買不了20年、大量綠電的中小企業，且有限購作法，將設定一公司用電量比例與絕對值。若為大企業年用電5億度以上，更適合利用CPPA綠電信保機制，直接與風場簽約。

經濟部表示，售電平台是「補充性」的存在，預計等7月公布3-2期決標結果及3-1期自由交易底定後，再進場。

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