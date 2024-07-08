穩定基隆供水！ 政院通過「汐止基隆聯通管」、「貢寮調整池」先期規劃
行政院5日已核定經濟部所研提「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，預計2024年至2025年進行「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」先期規劃作業，待方案確定後，將研提工程計畫報請行政院核定後實施。相關措施完成後，可為基隆地區增加備援水源，並擴大新店溪水源支援基隆地區，以滿足基隆河河谷廊帶區域發展用水需求及提升供水韌性。
水利署表示，2022年7、8月期間降雨情形不佳，導致基隆地區雙溪水源不足，中正、信義高地社區出現供水缺口，台水公司及水利署立即推動穩定供水短期改善方案，包括提升新山水庫及貢寮淨水場供水區調度支援能力，配合自台北自來水事業處增加支援供水調度策略，以及完成淨水場周邊抗旱水井增加備援水量等工作，這些措施於2023年7月前陸續完成，大幅降低基隆地區缺水風險。
為因應極端氣候影響及未來基隆地區發展用水需求，水利署將持續推動跨區水資源調度計畫，確保供水穩定；另外，雙溪水源不足時，貢寮周邊地區易發生供水缺口，因此需增加自有水源及備援水源以因應缺水事件。因此，「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」已列為基隆地區供水重點工作，預計2024至2025年辦理先期規劃作業，待規劃方案具體可行後，再提報計畫辦理。
水利署指出，後續推動涉及區域調度供水協調及用地取得等議題，將持續與中央相關單位及地方政府協商溝通與密切合作，並充分與當地居民及相關團體溝通說明，讓相關工作順利推展，為基隆地區建立更為穩定與安全供水環境。
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