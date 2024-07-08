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碳交所田建中：以經濟誘因 助力台灣企業淨零減排

中央社／ 台北8日電
碳交所持續推動淨零減排，總經理田建中今天表示，致力於以經濟誘因助力台灣企業達到淨零減排，期望能提升台灣企業滿足國際供應鏈需求的能力。記者曾原信／攝影
碳交所持續推動淨零減排，總經理田建中今天表示，致力於以經濟誘因助力台灣企業達到淨零減排，期望能提升台灣企業滿足國際供應鏈需求的能力。記者曾原信／攝影

碳交所持續推動淨零減排，總經理田建中今天表示，致力於以經濟誘因助力台灣企業達到淨零減排，期望能提升台灣企業滿足國際供應鏈需求的能力，幫助企業應對淨零碳排的挑戰與衝擊。

碳交所今天發布新聞稿表示，與證交所、國立台北大學共同舉辦Climate Chang and ESG Innovation國際講座，邀請美國加州大學柏克萊分校哈斯商學院教授達爾文（Solomon Darwin）、慈濟基金會執行長顏博文、台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明與台北大學電機資訊學院院長張玉山共同分享。

田建中致詞表示，台灣多數產業在全球供應鏈中扮演關鍵角色，隨著各科技大廠，如蘋果、微軟與惠普，紛紛宣布預計於2030年或2040年的碳中和目標，碳交所致力於以經濟誘因，助力台灣企業達到淨零減排，國際碳權交易平台近期上架藍碳和綠碳2種碳移除的專案，期望能提升台灣企業滿足國際供應鏈需求的能力，幫助企業更好地應對淨零碳排挑戰與衝擊。

碳交所表示，達爾文分享對於智慧城市及智慧鄉村的遠見及想法，包含科技的開放式創新如何改變人類生活的方式，同時提升企業永續發展的能力，探討企業需要建構智慧的商業模式及系統，以驅動智慧城市與智慧鄉村的發展，讓經濟成長與環境永續達到平衡。

李堅明指出，在排碳有價時代，碳權不僅可讓企業達成淨零排放目標，更能夠提升企業在永續發展上的表現，加速企業淨零轉型的進程。

張玉山則分享AI技術的研究成果幫助語音障礙者溝通，未來期待該創新技術更廣泛應用在ESG領域，透過數位工具驅動淨零產業發展。

碳交所表示，期待這些方法未來可以應用於企業實務中，推動企業永續創新方面的發展，並助力全球的永續氣候行動。

至於國內碳權交易平台，田建中日前透露，與主管機關密切溝通中，平台最快10月可上線，並同步探尋有意願成為賣方的企業。田建中補充，國內碳權交易有買賣雙方，和國際碳權相輔相成，不擔心有排擠效應。

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