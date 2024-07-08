數發部Oneweb六月底全台已覆蓋 力拚下半年24小時開通

數位發展部8日指出，截至今年6月底OneWeb訊號涵蓋率已覆蓋全台，預計下半年將可24小時全面開通，數發部韌性建設司長鄭明宗說明，由於泰國地面接收站尚未設置完成，因此目前低軌衛星訊號只能仰賴關島訊號，每小時僅能通訊30至40分鐘，不過這只是低軌衛星部分，中軌衛星則是已經全台覆蓋24小時開通。

數發部指出，為強化重大災害發生時的通訊網路韌性，於去年補助財團法人電信技術中心（TTC），以非同步軌道衛星作為災時緊急應變通訊網路。截至今年6月底，台灣本島及金門、馬祖、澎湖、蘭嶼等離島地區都可以接收到TTC所採用的中軌道衛星系統SES，及低軌道衛星系統OneWeb的衛星訊號，並可透過衛星設備使用即時通訊、收看新聞影片等網際網路應用服務，初步達成以多元異質應變網路強化我國通訊韌性的目標。

數發部說，重大天災等緊急狀況發生時，平時所使用的市內電話、行動電話及上網服務都可能失效無法使用。為強化我國指揮體系通訊網路韌性，數發部從去(2023)年起推動為期兩年的非同步衛星驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式測試低軌、中軌衛星通訊網路在既有通訊網路中斷時，作為緊急應變通訊網路的可行性。相關衛星設備並將優先設置於指揮體系重要節點或無異質備援通訊地區，如中央災害應變中心、太平島、馬祖、蘭嶼等。

數發部說明，403花蓮地震，數發部為協助救災單位進行救災及提供災民緊急通訊使用，出動的應變網路行動車及低軌道衛星設備，就是採用SES中軌道衛星及OneWeb低軌道衛星服務。數發部為掌握OneWeb訊號涵蓋情形，於403任務完成後，即請計畫執行單位TTC偕同合作單位中華電信（2412）進行數月之全國網速測試，目前台灣全島及離島地區（除東南沙地區外）皆可使用OneWeb低軌衛星服務，順暢使用即時文字訊息、語音通話、視訊通話及觀看標準畫質影片等基本網際網路應用服務；其中台灣北部地區的網路效能最佳，平均的網路下載速率可達90Mbps、上傳達14Mbps，進行檔案傳輸或收看高畫質影片都沒有問題。

數發部指出，今年下半年OneWeb設置於泰國的衛星地面站加入營運後，台灣全島及離島地區的網速將有效提升，並且衛星通訊服務將更加穩定。數發部將持續督促計畫執行單位TTC，於年底前完成773個非同步衛星站點，確保緊急情況下，可及時供我國政府指揮體系穩定安全的應變通訊系統。

由於「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」為兩年期計畫，計畫預計截至今年底，對於接下來是否還要持續此計畫，數發部次長林宜敬表示，目前已經有向國科會提出計畫書，應該會併入太空計畫的預算之中，至於數發部能夠拿到多少預算，還需要等國科會精算並編列才能確認，但能確認的是未來會以一年期計畫提出申請。

根據數發部預算書顯示，「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」兩年期計畫，總經費近5.4億元，若以一年期計畫推估，預計一年預算為2.7億元。

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