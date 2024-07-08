科技業缺工嚴重 產官學齊聚找解方

受惠於AI議題帶動，在全球供應鏈占據關鍵地位的科技業需求強勁，工研院預估2024年臺灣半導體產業將首次突破新臺幣5兆大關，年成長17.7%，快速的成長動能，帶動產業搶人大戰，有感於科技人才缺口已衝擊產業永續發展，1111人力銀行舉辦「科技業人才短缺現況與解決之道」公聽會，邀請立法委員張啟楷、張雅琳、葛如鈞以及國家科學及技術委員會科國處處長葉至誠、臺灣大學電資學院院長張耀文、電資工會監事會召集人李士昌、正文科技執行董事暨共同創辦人楊正任等產官學專家與會，活動吸引上百位業界代表共襄盛舉，共同探討科技產業人才缺口與解方。

立委張啟楷表示，AI半導體業蓬勃發展，但是缺電缺人的問題必須要正視，根據統計台灣近5年用電量年成長2%，企業用電無虞，擁有穩定的環境成長，台灣不能只有硬體設備，印度軟體人才舉世聞名，就是最好的例子，台灣應該多重視軟體發展，一樣可以賣服務賺錢。另外科技業缺才，少子化也是一大原因，除了在學校招生加強之外，如何讓優秀人才進來台灣、留在台灣，也是我們要努力的方向。

立法委員葛如鈞表示，台灣為了常保國際競爭力，不止要成為全球AI發展中心，還要成為人才搖籃，目前政府單位、大專校院一年大約能培育1萬2千多名相關人才，但產業界的AI人才缺口卻高達2.4萬人，兩者之間有很大的差距，不只需要內在培育，還面臨從外引入人才的困境，透過公聽會希望能找到解方，未來將全力在立法上給予協助。

臺灣大學電資學院院長張耀文表示，人才是產業與國家發展的根本，目前科技產業缺工的成因環環相扣，可以由社會、教育、產業多方面來討論，包括少子化、人才外移、理工人才佔比下滑等問題、解決方式可以分為短期的職業訓練、產學合作，中期的女性投入科技業、引進國際人才，長期諸如理工人才佔比的提升，都是科技業的缺工解方，透過制度優化、資源整合，才有辦法根本的解決問題。

國科會科國處處長葉至誠表示，國科會主要任務是透過學術研究機制幫國家培養高階人才。目前台灣面臨少子化，很現實的是全球都面臨人才短缺問題，全世界現在平均每一、兩年就會有新科技出現，這就代表要有相對應的人才來配對，所以不只是台灣，全世界都面臨同樣問題。

葉至誠透露國科會提出的解方包含：一、強化培育跨領域人才。二、不只是培育人才，更要培育卓越人才，讓這些人才不只在台灣，而是在全球都具備競爭力。三、產學合作、公私協力。

葉至誠也表示，國科會近年努力打造友善學術環境、鼓勵女性人才加入、讓行政措施更友善藉此吸引國際人才等，都是政府持續努力的地方；同時希望能讓深度跟廣度都加大，替企業舒緩缺工壓力。

電資工會監事召集人李士昌指出，缺工是資方的主要議題，需為勞方爭取到更好待遇，避免日後人手不足可能會承擔更多業務和負擔。無論資方以什麼角度作應對，之於勞方選公司的核心三大條件：制度環境與福利、發展性、員工看法。然而近來，科技業實質上已喪失競爭力和對於人才的吸引力，主因為沒有創新性的發展，工作內容易僵化、與缺乏高階人才需求。

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