AI推升2030用電成長12% 經長：4年更換跳電熱區設備

經濟部長郭智輝表示，隨著AI和半導體產業發展，預估2030年用電將成長約12%，台灣電力供應無虞，但仍須留意數據中心新增數量等不確定因素。為提升設備妥善率，郭智輝指出，目標為4年內完成跳電熱區的電力設備更換工作。

郭智輝今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，對於外界關心的跳電事故，郭智輝表示，電廠發電後，經過149萬具變壓器、167萬具開關、319萬根電桿，以及43萬公里饋線、上千萬個絕緣礙子，若有設備維修、妥善率問題和小動物誤觸等外力事件，就可能發生跳電事故。

郭智輝強調，就供給面和需求面來看，台灣供電無虞，近10年台灣跳電次數已經降低約7成。不過由於電力設備老舊，加上部分地區人口增加，造成特定地區的跳電事故增加，因此台電也針對容易跳電地區依照風險高低劃分為紅區、黃區，比較穩定的則是綠區。

為提升電力設備妥善率，郭智輝指出，檢驗用電成長、設備年限、人口成長等3項指標，之前計畫要在10年內更換設備，現在目標調整為4年內，完成更換跳電熱區的電力設備。此外，也規劃引進移工，以解決設備維修外包人力缺口問題。

AI發展提升用電需求，引發產業高度關注。郭智輝提到，過去每年用電預估成長2%，近期AI提高用電需求，加上國際大廠來台設立數據中心和超級電腦等，總統賴清德上任後推動半導體、AI等產業，「這2個產業都是吃電怪獸」，預估2030年用電將成長約12%。

郭智輝透露，考量台積電新建廠房、廠商新建3至4座數據中心等投資計畫，台灣至2030年供電無虞，不過若未來新增10個大型數據中心，雖然電量供應仍足夠，數據中心造成用電量飆升，會是比較不確定的因素。

產業加緊腳步發展AI，郭智輝指出，預估在2025至2028年產業將大量投入AI，目前就是把電力設備的妥善率做好，同時進行深度節能，淘汰效率比較不好的工廠設備等，如此一來可節省5%電力，政府未來也將持續推動節能家電汰換。

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