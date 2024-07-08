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咖啡輸台增加 瓜地馬拉外交次長：貿易促進邦誼長存

中央社／ 台北8日電
瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處8日在台北舉辦2024瓜地馬拉咖啡杯測會，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（前左）與瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）（前右）杯測最新產季咖啡。中央社
瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處8日在台北舉辦2024瓜地馬拉咖啡杯測會，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（前左）與瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）（前右）杯測最新產季咖啡。中央社

第5屆瓜地馬拉咖啡杯測會今天在台北展開，瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯透過預錄影片表示，咖啡是台灣第2大瓜國進口產品，貿易緊密聯繫能促進友誼長存，「瓜地馬拉是台灣的朋友」。

瓜國駐台大使館與中美洲經貿辦事處今天舉辦「2024瓜地馬拉咖啡杯測會」，瓜國駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）、外交部拉美司副司長張自信以及中美洲經貿辦事處主任徐韶慧為活動揭幕，近30家咖啡進口商與會。

瓜國外交部次長歐洛斯柯（Julio Orozco，另譯：歐洛斯克）在預錄影片中指出，今天選出瓜國8產區的25種莊園豆，希望台灣人探索不同風味的咖啡；咖啡是台灣第2大瓜國進口產品，他堅信，優質產品貿易的緊密聯繫促進友誼長存，「瓜地馬拉是台灣的朋友，台灣也是瓜地馬拉的朋友」。

巴迪亞致詞時以中文向大家問早，他表示，瓜國與台灣的關係可追溯到90年前，穩固關係展現在兩國政府與人民間的友誼。

他會後受訪指出，瓜國已提升為台灣的第4大咖啡進口國，顯見台灣人對瓜國咖啡的喜愛，瓜地馬拉將持續與中美洲經貿辦事處等推廣瓜國咖啡。

外交部拉美司副司長張自信說，台灣人平均每年喝112杯咖啡，消費量引領全球，「我認為瓜地馬拉咖啡最好」；瓜國咖啡在超商、高鐵、飛機上都享用得到，將持續強化兩國咖啡貿易往來。

徐韶慧表示，今年3月率考察團赴瓜國，共有9家廠商、12位業者，預計下單26個貨櫃、468噸的咖啡豆，總價高達268萬美元（約合新台幣8677萬元），採購量與金額雙雙創新高。

瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處8日在台北舉辦2024瓜地馬拉咖啡杯測會，現場擺出最新產季的咖啡供業者杯測。中央社
瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處8日在台北舉辦2024瓜地馬拉咖啡杯測會，現場擺出最新產季的咖啡供業者杯測。中央社
外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長張自信（前右3）與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（前右2）、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）（前左4）、台灣咖啡協會副理事長吳怡玲（前左3）等人8日在台北出席2024瓜地馬拉咖啡杯測會，與咖啡業者合影。中央社
外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長張自信（前右3）與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（前右2）、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）（前左4）、台灣咖啡協會副理事長吳怡玲（前左3）等人8日在台北出席2024瓜地馬拉咖啡杯測會，與咖啡業者合影。中央社

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