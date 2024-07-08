核電延役解套拚修法！經長郭智輝表態：能創電的都需要
立法院教文委員會本周三（9日）排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，為核電延役解套。外界好奇經濟部態度。對此，郭智輝8日受訪表示，經濟部立場是「在法的框架下做各種準備」，「能夠創電的，我們都需要」。
郭智輝今日中午接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，主持人王時齊詢問他對核電看法時，郭智輝做上述表示，他強調，「各種電都需要」，主持人追問，包括核電。
郭智輝表示，過去台灣用電成長不高，約年成長2%，但台灣比較特殊的是在AI浪潮下，AI大廠都希望來台設數據中心、研發中心，一台超級電腦下去，用電量大，這是2023年之前沒有的現象。加上賴總統提出要發展五大信賴產業，其中半導體及AI都是「吃電怪獸」。
他表示，目前台積電（2330）建廠已推進至2030年，比較不確定的是數據中心，原規畫3至4個，若突然來個十個數據中心，雖然電的供給是夠的，但萬一其中有一、二台機組出狀況，在沒有增加新電廠情況下，又沒有深度節電，就有可能跳電。
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