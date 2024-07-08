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公部門揭弊機制 應與私部門區隔

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
《揭弊者保護法草案》公聽會8日於立法院舉行。（直播截圖）
《揭弊者保護法草案》公聽會8日於立法院舉行。（直播截圖）

揭弊機制恐成競爭對手惡意報復的手段，更導致企業機密外流！全球永續公益組織聯盟理事長王藝憓8日於《揭弊者保護法草案》公聽會呼籲，私部門的揭弊應以內部優先，避免企業無端遭到司法調查。學者劉邦繡指出，台灣企業大多為中小企業，難以一體適用《揭弊者保護法草案》，建議立法應公私部門分離。

揭弊成復仇工具

王藝憓指出，防堵且揭露不法行為有助於產業的健康運作，但私部門的具體應用仍有許多爭議，如公部門與私部門的利益相關人不同、統一標準也難適用於不同的產業。

她指出，一旦揭弊者誠實原則失靈，對企業的商譽與投資人信心都會造成很大的影響，盼揭弊者法案能採「行政立法雙軌並行」，私部門應以內部優先，由行政部門指導各產業分別訂定揭弊原則，使企業有機會對指控進行了解與澄清，避免企業無端受到司法的調查。

「我國揭弊者保護制度仍在發展，貿然導入私部門會帶來不確定的風險，」王藝憓舉例說，揭弊者保護法提供揭弊者完善的保護，甚至有薪資不受影響、職位保留等，其實與企業的經營自主權存在衝突，如企業無法放心將工作交給揭弊者，卻還要保留揭弊者的福利。

揭弊法難及中小企業

中信金融管理學院財經法律系主任劉邦繡指出，目前行政院版本的《揭弊者保護法草案》採公私合併，但私人公司與公益的關係甚微，加上台灣9成都是中小企業，五人以下的公司更不可能成立揭弊中心，所以要一併採用揭弊法的可行性不高。

他認為，《揭弊者保護法草案》採取公、私部門分離的做法相對可行，但如果最後決議要以「公私合併」的方式進行，建議範圍以上市上櫃公司為主，因為這也關乎廣大的投資者，與公益更有關係。

鼓勵公司內部鬥爭

萬國法律事務所合夥律師洪志勳則指出，《揭弊者保護法草案》涉及層面廣泛，如果直接將私部門納入草案，就是鼓勵企業內部透過「揭弊」的大旗來爭奪經營權，更使公司治理的目的蕩然無存。

他指出，無論是讓公、私部門分別訂定法規；或由公部門優先立法、私部門透過行政指導的方式進行，才有助於《揭弊者保護法草案》草案的推動，因為企業內部揭密的層面過度廣泛，涉及特許行業、商業機密等議題。

圖說：《揭弊者保護法草案》公聽會8日於立法院舉行。（直播截圖）

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