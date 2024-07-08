美國非農就業數據下降引發降息預期 中東啟動和談助油價平穩

街口投信分析，上周油價上漲約2%，受到美國非農就業數據下降，市場對聯準會降息的預期轉趨樂觀，導致美元走軟，推動金價和原油價格上漲。然而隨著以色列於加薩的停火協議傳出進展，上周五(5日)油價最終收跌約1% ；墨西哥灣颶風「貝裡爾」雖在加勒比地區造成破壞，但預計對墨西哥石油平台影響有限，市場供應憂慮緩解。

此外，美國進入夏季旺季，EIA 上周原油庫存數據由於出口強勁、進口小幅下降及煉油廠開工反彈導致原油庫存大幅減少，汽油庫存降幅也超出預期。同時，俄羅斯兩大石油公司宣布削減出口(預期七月份將減少22萬桶/日)，皆提振了布蘭特原油價格，上周五盤中觸四月以來高點 。然而沙烏地阿拉伯國家石油公司將8月銷往亞洲的價格下調，顯示 OPEC+面臨全球經濟成長放緩和非 OPEC 供應增加的壓力。

瑞銀上周報告則預計布蘭特原油第3季將達到每桶90美元 ，原因是 OPEC+ 減產和預計全球石油庫存下降。路透報導中國大陸原油戰略儲備的計畫，預計增加6000萬桶儲備，這可能進一步支撐下半年的油價 。

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