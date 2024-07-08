美降息前…強勢美元成共識 3大外銀對美降息動向曝光

金融業對9月美降息前、美元繼續強勢成共識，紛紛翻盤原先預估，不再認為亞幣第三季走強，主因為美國聯準會（Fed）遞延且降低降息次數，促使非美貨幣與美元利差仍大，資金湧往美元，下半年強勢美元仍成共識。三大外銀2024年下半年全球展望，瑞銀、渣打銀與滙豐銀押短期美元續強，未來3個月偏向看漲。

7月三大外銀的最新2024年下半年預測出爐。瑞銀最新預測，今年下半年經濟增長和通膨數據放緩將支持主要央行降息，預期美國年底通膨預計將降至2.9％，美聯準會可能在9月和12月分別各降息1碼（0.25個百分點），美元短期的確可望保持堅挺，但伴隨美降息以及加劇擔憂美國財政赤字，預期美元將走跌，建議逢高賣出美元。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪看好，未來12個月55％機率美國經濟實現軟著陸，預期聯準會將在下半年啟動降息，降息幅度預估1碼、最多2碼，支撐未來1到3個月，美元指數小幅上揚到106。惟渣打銀同步認為，聯準會啟動降息後，美元將跌向105，整體未來3個月看漲、未來12個月狹幅波動且偏向看跌。

滙豐銀則最樂觀，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期美聯準會今年9月降息1碼，明年初開始，逐季各降息1碼，總共降息3碼，對美元仍維持看好，因認為必須評估其他主要央行降息速度，包括英國央行已經在8月降息，基於美國聯準會降息速度放慢，其他國家更快降息，更會支撐美元走強，歐元、英鎊看淡。

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