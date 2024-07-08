首批台商回台投資資金解禁 專家：商用不動產可望迎接逾百億活水

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據經濟部投資台灣事務所最新揭露資料顯示，投資台灣三大方案自2019年七月起實施至今年六月，五年內累計通過審核回台企業家數逾1,500家，總投資金額近2.3兆元，換算平均每年回流投資金額逾4,500億元。

惟2019年八月《境外資金匯回管理運用及課稅條例》上路，專法規定，回流資金需受「五年內不得投入不動產」限制，八月起，首批台商回台投資資金將正式解禁，龐大資金何去何從，市場高度關注。

包括高力國際、信義全球資產等商仲專家均認為，商用不動產有望喜迎逾百億元的資金活水挹注，土地、具活化潛力的大型不動產將成最大受益標的。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，八月首批台商回台投資資金解禁，預期從產業投資、金融資產獲利了結、轉進實體資產的機會極高。

信義全球資產經理林建勛指出，台商回台投資方案首批回台資金八月起陸續解禁，在「五年內不得投入不動產」箝制打開後，商用不動產會是資金停泊趨勢的重點之一、初估規模至少百億元，這將帶來企業競爭力展現、供應鏈共同成長效應、帶動區域經濟圈發展等三面向意義。

林建勛分析，企業為因應升級轉型、強化品牌在國際競爭力趨勢下，將擴大投入研發製造而購地設廠，對辦公空間小換大、舊換新的需求更加明顯；黃舒衛指出，隨著美中貿易衝突持續、全球供應鏈移轉的壓力，核心本業要購地興建總部、購買大面積商辦、廠辦的需求勢必被放大。

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