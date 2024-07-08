核三廠1號機 27日停機

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

立法院教文委員會本周排審核管法修法，不過由於核三廠1號機將於7月27日停機，修法期程趕不上，無論結果是延役或除役，核三廠1號機都勢必將於7月27日停機進行安全檢查。

假使《核子反應器設施管制法》完成修法後，若要讓核電廠延役，台電要做兩件事。一是進行核電廠安全總體檢、設備汰換更新、強化及耐震補強評估，簡言之，核三廠兩部機組都會在屆期時先停機做安檢。第二是，核電廠都必須興建乾貯設施。事實上，不論延役或除役，乾貯設施興建都是必須的。核能安全委員會表示，目前核一、二廠用過燃料池已近貯滿，核三廠用電燃料池僅可供運轉數年。因此，不論是除役或延役，乾式貯存設施都必須興建啟用。

目前新北市政府已核定核一廠室外乾貯設施水土保持計畫第二次變更設計，台電將據以執行水土保持改善工程，並於取得新北市政府核發完工證明後得以進行熱測試。

核一 核三廠 核電廠

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