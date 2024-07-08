核管法10日排審 立院攻防…台電：配合執行修法結果

立法院教文委員會本周三（10日）排審《核子反應器設施管制法》修法，藍白陣營擬聯手為核電延役解套。外界預期將有三情境，包括本會期三讀通過、僅送出委員會仍須打延長賽、未進入實質審查。

對於立法院排案，經濟部表示尊重；台電則強調，將視修法結果，配合執行。

立法院教文委員會排審國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉、羅智強、翁曉玲等五版本核管法，朝野針對核電廠延役進行攻防，若未來在藍白多數決完成修法，等於翻轉民進黨「非核家園」能源政策。

不過，立院人士表示，由於立法院將於7月16日休會，即便10日審查順利，要在本會期三讀也有一定難度，除非朝野有共識再延會，否則進度最快應是讓核管法出委員會，留待下個會期再進入延長賽的機率較大。

近來朝野對峙氣氛強烈，若討論無共識或攻防層級升高，也可能最後未進入實質討論，直接下會期再戰。

外界預期，此次攻防重點主要有二。第一是核管法第6條，將原本核電廠運轉執照有效期間由目前最長為40年，延至60年；第二是將原「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條，經營者應於執照有效期間屆滿前「五年至15年」進行換照申請規定，明定可免受「五年至15年」限制。

經濟部長郭智輝在上任記者會上表示，核電廠延役除受法規規範外，即使同意延役，還須進行安全總體檢，設備汰換更新，及耐震補強評估等，並由核安會審查，這過程需要二年至三年時間，這也是要確保核電安全，並且遵守世界核安規範。

經濟部相關人士分析，若這次修法只是延長核電廠使用年限至60年，或是將前五年至15年進行換照申請等條文刪除，仍無法真正解決核電廠延役的困難。

該人士分析，除了鬆綁法規外，但實務上距離核電廠能否順利延役仍有段距離，接下來還有包括安全檢查、乾貯設施、核廢處理等三問題待解。

舉例來說，核二廠沒有乾貯設施，也難以因這次修法而延役；再更長遠來看，核電廠高放射性廢棄物選址仍未立法，無法進行核電廠高放射性廢棄物中間儲存及最後儲存場址作業，未來也盼立法院能支持相關立法。

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