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為核電廠延役解套？核管法9日排審 核三廠1號機27日卻將如期停機

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電核三廠1號機。圖／台電提供
台電核三廠1號機。圖／台電提供

立法院教文委員會本周三（9日）排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，藍白陣營擬聯手為核電延役解套。對此，經濟部表示尊重；台電則表示，將視修法結果，配合執行。但不論是延役或除役，核三廠1號7月27日都會停機進行安全檢查。

經濟部相關人士分析，若這次修法只是延長核電廠使用年限至60年，或是將前5年至15年進行換照申請等條文刪除，仍無法真正解決核電廠延役的困難，盼地方政府支持乾貯設施之興建，以及立法院未來能繼續支持核廢相關條例之立法。

立法院教文委員會本周三（9日）排審國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉、羅智強、翁曉玲等五個版本「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，朝野針對核電廠延役進行攻防，若未來在藍白多數決完成修法，等於翻轉民進黨「非核家園」能源政策。

外界預期，周三攻防重點主要有二。第一是「核子反應器設施管制法第六條」，將原本核電廠運轉執照之有效期間由目前最長為40年，延至60年。第二是將原「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條，經營者應於執照有效期間屆滿前「五年至十五年」進行換照申請之規定，明定可免受「5年至15年」之限制。

外界預計，「核子反應器設施管制法第六條」修正草案，本會期有望送出委員會，但恐趕來不及在本會期完成三讀。換言之，仍無法趕在核三廠1 號機7月27日除役之前完成立法。

經濟部相關人士表示，不論是除役或延役，核三廠1 號機7月27日一定會先停機，就算是將來要延役，也會停機進行安全檢查。

經濟部長郭智輝在上任記者會上表示，核電廠延役除受法規規範外，即使同意延役，還須進行安全總體檢，設備汰換更新，及耐震補強評估等，並由核安會審查，這過程需要2年至3年時間，這也是要確保核電安全，並且遵守世界核安規範。

經濟部人士表示，在野這次修法延長核電廠使用年限至60年，或是將前5年至15年進行換照申請等條文刪除，雖然在法上面鬆綁，但實務上距核電廠延役仍有段距離，舉例來說，核二廠沒有乾貯設施，也難以因這次修法而延役。

再長遠來看，這位人士表示，核電廠高放射性廢棄物選址仍未立法，若沒有此法，就無法進行核電廠高放射性廢棄物中間儲存及最後儲存場址之作業，未來也盼立法院能支持相關立法。

核電廠 立法院 經濟部

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