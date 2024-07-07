市場升、波動頻？全球、日本多重資產策略抗波動

根據美國商務部統計，今年5月零售銷售月增幅低於市場預期，強化市場對美國聯準會今年內降息預期，美國三大指數走漲，惟年底面臨美國總統大選，市場持續在波動中走高。兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，市場在高檔震盪走勢階段，建議善用多重資產策略作為核心策略，較有助資產配置因應潛在變化。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，國際貨幣市場寬鬆，資金面健康輪動下，美國經濟受到總統大選影響，美股上漲動能或將趨緩，反觀經濟走向復甦且評價便宜的歐洲市場，以及受惠歐洲需求回溫的亞股市場的後市看俏，現階段選擇可以動態配資產、區域等比例的投資策略，如多重資產型基金，有助降低波動風險，當獲利機會出現時，亦可分配較多元的有利資產，如股票、債券、可轉換公司債等題材，強化資產配置的攻守俱佳特性。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，根據日本財務省統計，受惠半導體設備、汽車出口延續強勁格局，今年5月出口年增率創自2022年11月以來最大增速，惟日股呈現漲多進入震盪格局，觀察人工智慧產業為投資主流；美國債券殖利率仍出現技術性調整，隨著通膨放緩、聯準會降息預期不變等事件發展，市場變化猶存，建議持續納入多重資產型基金，並採取分批進場策略。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出，日本企業掌握全球科技供應鏈的關鍵製程，觸角伸入各領域如低碳經濟、自動化革新、高科技晶片、節能電器等，甚至全球最大倉儲自動化物料的搬運設備製造商大福（Daifuku）也在日本，提供半導體、面板無塵室、超大型倉儲物流中心等應用項目，有助企業獲利成長及公司治理提升，看好善用多重資產策略納入日本資產的投資契機。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，近期美國公布5月經濟數據包括ISM製造業與服務業、零售銷售增長率等皆式微，市場估計美國聯準會降息時間可能落在今年9月後，需觀察後續經濟數據變化，趁現階段布局REITs資產來增加多元收益機會正當時。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊指出，新加坡房地產投資信託（S-REITs）於2023年底市值為新幣920億元，統計2013至2023年期間，S-REITs市值的複合年增長率以6%成長，為亞洲除日本之外的最大房地產投資信託市場，且新加坡交易所有41檔S-REITs掛牌，交易流動性強，如目前新加坡第一大REIT為凱德綜合商業信託，其市值高達新幣130億元，為亞洲規模最大的房地產集團之一，房產事業多元且擁有黃金地段商辦和綜合開發物業，以及新加坡市占率最大的購物中心，具有相對巨幅的成長空間，未來息收機會亦可期。

兆豐投信提醒，未來投資人在選擇題材時，不妨將金融市場波動，以及今年下半年對聯準會降息速度及幅度的條件作為評估要素，再視景氣變化作為調節資產配置加減碼的依據。

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