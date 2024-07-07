台塑石化：汽柴油8日起批售價每公升漲0.1元

經濟持穩、通膨改善，瑞士、瑞典、加拿大、歐元區陸續降息，美國及英國也將搭上降息列車，美國聯準會（Fed）6月還看似不急於降息，但7月已釋出鴿派態度，加上經濟數據表現不佳，押注9月降息已提高至70％。澳洲、日本、台灣貨幣政策也各有方向，各國央行不同調，不整齊的步伐何時才會劃一？

2024-07-07 11:00