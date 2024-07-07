台塑石化：汽柴油8日起批售價每公升漲0.1元
台塑石化公司今天宣布自7月8日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.1元，柴油批售價格0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化調整後最新油價為92無鉛汽油每公升29.0元、95+無鉛汽油30.5元、98無鉛汽油32.5元、超級柴油26.3元。
台塑石化表示，受到美國能源資訊署（EIA）公布美國商用原油庫存大幅減少，促使國際油價續漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，調漲汽、柴油價格。
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