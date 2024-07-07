台灣中油宣布 8日起國內汽、柴油價格各調漲0.1元
台灣中油公司自8日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.5元。本週因雙重平穩機制啟動、以及調降貨物稅，汽、柴油各吸收3.8元及5.3元。
台灣中油表示，因北半球進入夏季駕車出遊旺季提振用油需求及美國商用原油庫存驟降等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.77美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.078元，國內油價依公式計算漲幅為1.85%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.9元及5.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.6元及5.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.8元及5.3元，國內汽、柴油實際價格各調漲0.1元。
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